נתניהו: פועלים לשחרר את כל החטופים - החיים והחללים צילום: ערוץ הכנסת

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בצהריים (שני) במהלך חנוכת מוזיאון הכנסת ודחה את הטענות שהושמעו כלפיו מוקדם יותר מצד מטה משפחות החטופים לפיהם נמנע מלהזכיר במסיבת העיתונאים שערך אתמול את המחוייבות להשבת החללים החטופים מעזה.

"דווקא בימים הללו, שניצחונות גדולים מול אלו שבאו לכלותנו ולהשמיד אותנו, כשאנחנו עומדים בפני סיום המערכה בה אנחנו פועלים להכריע את שארית הציר האיראני ולשחרר את כל החטופים - החיים והחללים כאחד, אנחנו מציינים את עובדת עצמאותנו בלב ירושלים בירתנו הנצחית. זהו יום חג למדינת ישראל ולכנסת ישראל", אמר נתניהו.

מוקדם יותר פרסם המטה הודעה בה נכתב: "מטה המשפחות להחזרת החטופים דורש מראש הממשלה להבהיר באופן פומבי את דבריו במסיבת העיתונאים אתמול במענה לשאלת כתבים - במסגרתה התעלם מהחטופים החללים. מי שמפקיר חללים סופו להפקיר חיים. על ראש הממשלה להבהיר כי טעה, וכי מחויבותו היא לכל 50 החטופים והחטופה, החיים והחללים - ולהבטיח את השבת החיים לשיקום ואת השבת החללים לקבורה ראויה ומכבדת, במסגרת עסקה אחת כוללת".

זאת למרות שבמסיבת העיתונאים המדוברת קבע נתניהו חמישה עקרונות לסיום המלחמה וביניהם מנה באופן מפורש את "השבת כל החטופים, החיים והחללים כאחד".

הוא הוסיף "אני מזכיר לכם שבתחילת המלחמה היה גורם ביטחוני בכיר ביותר, שאמר לנו: 'צריכים להתרגל לרעיון שלא נחזיר אפילו חטוף אחד חי'. אפילו אחד. אני סברתי אחרת, ואכן בדרך שהובלתי, שחררנו עד כה את רוב חטופינו - 205 מתוך 255, מהם 148 בחיים. אנחנו מחויבים להשיב את 20 החטופים החיים שנותרו, ואת 30 החטופים שאינם בין החיים שנמצאים בעזה. רעייתי ואני מקיימים קשר רצוף עם משפחות החטופים. אנו רואים את סבלם, אנחנו חשים את סבלם. זה נוגע ללבנו. זה קורע את הלב. אני נחוש להחזיר את כולם".