ראש הממשלה בנימין נתניהו, מלווה בשר הבריאות חיים כץ, ביקר אמש (שני) בחמ"ל הבריאות הלאומי כדי לעמוד מקרוב על מוכנות המערכת הרפואית להמשך הלחימה.

במהלך הביקור קיבל נתניהו סקירה מקיפה ממנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, על ניהול בתי החולים בזמן אמת, זמינות הצוותים ומלאי החירום האסטרטגי.

עוד הוצגה היערכות בתי החולים הפועלים במרחבים ממוגנים, הרחבת יכולת קליטת נפגעים ושמירה על רציפות טיפולית באמצעות קופות החולים ובתי החולים גם בתקופת הלחימה.

בנוסף הוצגו המאמצים להגנה על העורף האזרחי, ובהם המענה הרפואי והנפשי לנפגעים, הסיוע למפונים והשירותים הרפואיים הניתנים לציבור.

בדברים שנשא בחמ"ל, התייחס ראש הממשלה למערכה הישירה מול איראן והשלוחות שלה: "השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו. אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות - ועוד ידינו נטויה".

"אם נצליח יחד עם העם האיראני, אז אנחנו נביא לסיום פרמננטי במידה ויש דברים כאלה בחיי אומות, אנחנו נביא לשינוי, וכבר מביאים לשינוי כביר במעמדה של ישראל".

נתניהו הדגיש כי הכוח האזרחי והאמונה במערכת הטיפולית הם נדבך קריטי בצד ההגנתי של המלחמה: "חלק מהמאבק הזה, חלק גדול זה בצד ההתקפי, חלק עצום זה בצד ההגנתי. הצד ההגנתי זה קודם כל, לפני כל דבר אחר, זה רצון העם והכוח של האזרחים. הכוח של האזרחים זה כוח גם של מי שמטפל באזרחים וזה אתם. האמונה שמטפלים בהם שהיא גדולה מאוד, וזה בזכותכם".

כץ שיבח את המעבר המהיר של המערכת משגרה לחירום תוך שעות ספורות: "אני מודה לעובדי מערכת הבריאות על העשייה המדהימה והמחויבות להבטיח שירות מיטבי ומוגנות מירבית. המעבר משגרה, לכוננות למלחמה התבצע תוך שעות ספורות. המשרד מודד את עצמו מידי יום במטרה להבין מה עלינו לעשות עוד ואיך אנו משתפרים ומצטיינים".