שמעון אלקבץ, ששכל את בתו סיוון ובן זוגה נאור בטבח השבעה באוקטובר בכפר עזה, קורא להעמיד את מחבלי הנוח'בה למשפט פומבי בדמות משפטי נירנברג ואייכמן.

בראיון לערוץ 7 שיתף אלקבץ במשמעות בקשתו ועל היחס לאותם הסבורים שיש לשחרר את המחבלים הללו כחלק מעסקת חטופים.

בראשית דבריו הוא מבהיר כי קריאתו נועדה לדורות הבאים, שכן "אנחנו נזכור כי אנחנו בהוויית הטראומה והמלחמה עוד לא הסתיימה. אנחנו עדיין במלחמה על הבית, יש לנו חטופים ואנחנו עדיין נלחמים על הבית גם אם לא במידה של השבעה באוקטובר. אנחנו עדיין נלחמים על קיומנו. אני אומר זאת למען הדורות הבאים שחייבים לקבל בצורה הכי ויזואלית והכי טכנולוגית".

"הייתי רוצה לראות טריבונל שיוקם במיוחד ויהיו בו 1200 עדים, כל הנרצחות והנרצחים, הנאנסות, התינוקות שנערפו, החללים שנרצחו בבתיהם שנשרפו על יושביהם, כל הדור הצעיר שנטבח ובתוכם הבת שלי סיוון. הייתי רוצה לראות את בני ובנות המשפחה מתארים ומביאים את העדויות של היקירים שלהם, הייתי רוצה לראות את כל החטופים שחזרו ואת משפחות החטופים שנרצחו שיספרו את הסיפור שלהם, הייתי רוצה לראות את אנשי זק"א הקדושים מספרים ומדברים על מה שהם ראו, לראות עדויות ממחנה שורה, ממד"א ומכוחות הביטחון".

את המשפט הוא רוצה לראות מתורגם לשפות רבות ושישודר בשידור חי לעולם כולו "כדי שמדינות אירופה הכאילו נאורות יבינו שעברנו שואה של רוע מזוקק, שכמו שהמחבלים הסתובבו עם מצלמות גוף, שהמצלמות יהיו על העדויות וזה יהיה עבור הדורות הבאים".

בדבריו הוא מזכיר כי משפטי נירנברג חוללו שינוי תודעתי עמוק בעם. נגזרו בהם גזרי דין מוות אבל הם ומשפט אייכמן שינו את התודעה החברתית בישראל, ומראיית הקרבנות כמי שהלכו כצאן לטבח הבין העם בישראל את משמעות היותם הקרבנות האמיתיים.

"אנחנו לא צריכים לעשות את זה מחר בבוקר. אנחנו צריכים להיערך לזה, ומי שמצקצק בלשונו על היום שאחרי, אז ביום שאחרי בואו ונעמיד את הנוח'בות שנמצאים כעת בסרבלים לבנים ובית המשפט העליון דואג שיאכלו מספיק קלוריות בעוד על החטופים שלנו נגזר דין מוות ברעב, נעמיד אותם לדין ההיסטוריה למען הדורות הבאים".

קריאתו נתקלת באמירות הפוכות הדורשות את שחרורם של מחבלי הנוח'בה כדרישת החמאס על מנת ליישם עסקת חטופים שתביא לסיום המלחמה. על כך אומר אלקבץ כי מולם "יש להעמיד קולות שונים ועמידה איתנה. עברו הימים שבהם מישהו אמר משהו וכולם אמרו קדוש קדוש קדוש. יש היום זרמים בחברה הישראלית, יש כלי תקשורת אחרים וקולות שונים וצריך לעמוד על כך איתן".

"המלחמה הרי תסתיים במיגור החמאס שלא יהיה ברצועה כיישות שלטונית. הוא יהיה מפורז מנשק והחטופים שלנו יחזרו, אנחנו נהיה על הגבול וניקח להם שטחי אדמה כרצועת ביטחון, וייגמרו הימים שבהם התנהגנו בסלחנות לטרור 'אפור', נגמרו הימים שמחבל מתקרב לטווח אפס ויורה בחייל שלנו. זה לא יהיה. השבעה באוקטובר שינה משהו אצל כולנו. גם מי שצועק אחרת מבין שהילדה שלי סיוון ובן הזוג שלה נאור היו קיר המגן היהודי שמנע טבח בתל אביב הרצליה מודיעין באר שבע ואשדוד".

על מי שהדבר עדיין לא ברור לו, הוא אומר: "מותר להם לחשוב כך. הקולות האיתנים והברורים הם אלה שיכריעו כי זה הם או אנחנו ואני ממליץ לכולנו שזה יהיה אנחנו ולא הם כי כשזה הם ראינו כבר מה קרה בשבעה באוקטובר. הם כל הזמן רוצים, וכשיש להם יכולת הם עושים את זה. מרגע לידתם הם מחונכים לשנאת היהודים ולרצח היהודים. הם לא רוצים אותנו ואת זה צריך לזכור ולהזכיר כל הזמן, לא לפחד ולא להיות בשחצנות ולא בעיוורון. להיות עם יד על ההדק ולהבין שאולי בעוד שבעים או שמונים שנה אפשר יהיה לדבר. בינתיים צריך להרוג את כל מי שמאיים לכלותנו. פשוט להרוג אותו, לא לנטרל ולא להלבין מילים, להרוג את מי שמאיים עלינו ולהגיע לסיטואציה שבה אנחנו שומרים על הילדים שלנו, מה שלא עשינו בשבעה באוקטובר".