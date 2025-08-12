תקיפת המבנה ממנו שוגרו פצמ״רים דובר צה"ל

כוחות צה"ל ממשיכים בלחימה ברצועת עזה, בשילוב פעולה קרקעית ואווירית ובהכוונת אמ"ן ושירות הביטחון הכללי נגד ארגוני הטרור.

על פי צה"ל, כלי טיס של חיל האוויר תקפו אתמול (שני) במרחב דיר אל-באלח מספר מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי, בהכוונה מודיעינית של שב"כ.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים לפעול בדרום הרצועה. צוות הקרב של חטיבה 188, הפועל במערב חאן יונס, תקף והשמיד מבנה ממנו נורו פצמ"רים לעבר כוחות צה"ל שפעלו באזור.

במקביל, צוותי הקרב של חטיבה 7 וחטיבת הנח"ל, הפועלים תחת אוגדה 99 בצפון ומרכז הרצועה, מחסלים מחבלים ומשמידים תשתיות טרור.

בצה"ל ושב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד מחבלי ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.