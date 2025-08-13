מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר התייחס בהודעה ששלח למפקדים לסערה שהתחוללה אתמול ברשת, לאחר שתועד לוחץ יד למפגינה שהחזיקה שלט עליו נכתב "ממשלת אוכלי מוות, בחרו לרצוח חטופים".

"בדרכי לקריה, עמדו מספר אמהות ללוחמים בעזה מול ביתי. עצרתי, ניגשתי אליהן, לחצתי את ידיהן והמשכתי בדרכי", כתב בר בהודעה.

הוא ציין: "עבורי זה הדבר הפשוט והנכון לעשות, מתוך כבוד והערכה ללוחמים ולמשפחותיהם, וללא קשר לשיוך או עמדה פוליטית כלשהי".

בר הוסיף בנוגע לשלטי המחאה: "לא נכנסתי לתוכן השלטים שנשאו, וגם איני מתכוון להיגרר לקיטוב. נמשיך בשליחותנו המשותפת החשובה בהרבה מכל מחלוקת".

סגן השר אלמוג כהן קרא לזמן לבירור את האלוף בר בעקבות התיעוד. "פניתי כעת לשר הביטחון בדרישה לזמן לבירור את מפקד חיל - האוויר, תומר בר, לאחר הסרטון שהתפרסם הבוקר בהפגנה מול ביתו, שבו הוא לוחץ יד למסיתה אשר החזיקה שלט של 'ממשלת אוכלי מוות'".

"אני מתקשה להאמין כי מפקד חיל -האוויר, מסכים עם הכתוב שם, בעוד חייליו ומפקדיו פועלים להגנת הארץ בשם אותה ממשלה".

לדבריו, "אני רואה לנכון להזכיר כי מפקדי וחיילי צה"ל צריכים לשמור על ניטרליות פוליטית בשם הדמוקרטיה ולמען השמירה על המדינה אותה הקמנו בזכותם של הנופלים והגיבורים".