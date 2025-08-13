הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אישר היום (רביעי) את הרעיון המרכזי לתכנית ההתקפה של צה"ל ברצועת עזה. זאת במסגרת דיון שנערך בהשתתפות פורום המטה הכללי, נציגי שב"כ ומפקדים בכירים נוספים.

במהלך הדיון הוצגו פעולות צה"ל שבוצעו עד כה, לרבות התקפה במרחב זיתון שהחלה אתמול. בנוסף, הוצג ואושר הרעיון המרכזי למהלכי ההמשך של צה"ל ברצועה, בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

הרמטכ"ל הדגיש בדיון את חשיבות חיזוק כשירות הכוחות, היערכות לגיוס מילואים, וכן ביצוע ריענון למערכים המבצעיים ומתן מרווח נשימה לקראת המשימות הבאות.

זמיר אמר השבוע בהערכת מצב כי "בהתאם להחלטת הקבינט, אנחנו בפתחו של שלב חדש בלחימה בעזה. נבנה את השיטה הטובה ביותר, בהתאם למטרות שהוגדרו, תוך שמירה על המקצועיות והעקרונות לאורם אנו פועלים. נעשה זאת בהתאם לכשירות הכוחות ואמצעי הלחימה, כשהחטופים לנגד עינינו - נעשה הכול כדי לשמור על חייהם ולהשיבם".

בהודעת הקבינט שפורסמה בשבוע שעבר נכתב כי צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה בלבד, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית שתשהה מחוץ לאזורי הלחימה.

בהודעה צוין עוד כי הקבינט אימץ ברוב קולות את "חמשת העקרונות לסיום המלחמה": פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים - החיים והחללים כאחד, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית בעזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית.