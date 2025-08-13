עם פתיחת שנת הלימודים המתקרבת, הורים רבים עומדים בפני משימת רכישת ילקוט חדש לילדיהם.

משרד הבריאות פרסם בשיתוף עם מומחי ארגונומיה שורת הנחיות שמטרתן למנוע נזקים גופניים הנובעים מנשיאה לא נכונה של הילקוט.

בהמלצות לבחירת ילקוט מציינים המומחים כי יש להעדיף ילקוט שגודלו תואם לגב הילד ואינו עולה עליו. חשוב שהילקוט יכלול רצועות כתף רחבות, מרופדות ומתכווננות, וכן ריפוד גב העשוי רשת נושמת. בנוסף, מומלץ לבחור בילקוט הכולל מספר תאים פנימיים לחלוקת משקל נכונה, ובגוף התיק משולבים מחזירי אור לבטיחות בדרכים.

לצד בחירת הילקוט, חשוב להקפיד גם על אופן נשיאתו. יש לוודא כי רצועות הכתפיים מכוונות לאורך שווה, כך שהמשקל יחולק בצורה מאוזנת. לפי ההנחיות, עיקר המשקל צריך להיות מול מרכז גבו של הילד, ולא באזור האגן. יש להדריך את הילד לשאת את התיק על שתי הכתפיים ולארוז את הפריטים הכבדים בתא הסמוך לגב.

בנוסף, מומלץ לשוחח עם הילד ולהסביר לו כי יש לדווח על כל תחושת כאב בגב, בצוואר או בכתפיים. כך ניתן למנוע מראש התפתחות בעיות גב כתוצאה מנשיאה שגויה.

במטרה למנוע עומס יתר, ממליצים לבדוק עם בית הספר האם קיימת אפשרות לשימוש בלוקרים אישיים. ההורים מתבקשים להדריך את הילדים להביא בכל יום רק את חומרי הלימוד הרלוונטיים, ולהשאיר בבית או בלוקר את שאר הציוד שאינו דרוש לאותו היום.

שיקול נוסף הוא האם לבחור בילקוט על גלגלים. לדברי המומחים, "ילקוט מסוג זה אינו נישא על הגב, אך משקלו העצמי גבוה יותר. הוא מתאים בעיקר במקרים שבהם הדרך לבית הספר חלקה ומרחק ההליכה גדול. עם זאת, הוא אינו מתאים למדרגות ולדרכים משובשות".