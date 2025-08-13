גדעון סער בירך "שהחיינו" במרכז הליכוד דוברות

מרכז הליכוד אישר הערב (רביעי) בכינוס בגני התערוכה בתל אביב את הסכם המסגרת למיזוג בין סיעת "הימין הממלכתי" בראשות שר החוץ גדעון סער לבין סיעת הליכוד.

סער הגיע לישיבת מרכז הליכוד לראשונה מאז שעזב את המפלגה לפני כ-5 שנים.

הוא עלה לשאת דברים בכינוס כשכיפה שחורה על ראשו, ופתח בברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

"כמה טוב לחזור הביתה. ב-7 באוקטובר קמנו כולנו לבוקר נורא ולניסיון בפועל להשמיד את העם היהודי בארצו, וזאת המערכה שאנחנו מנהלים בשנתיים האחרונות. ומול האירוע ההיסטורי הזה כל אחד היה צריך להחליט איך היא מתנהל. החברים באופוזיציה היו צריכים לקבל החלטות האם הם מנצלים את האירוע הנורא וההיסטורי הזה ואת המלחמה הקשה שבאה בעקבותיו לתועלת פוליטית או שהם מתגייסים לחיזוק מדינת ישראל בשעה גורלית. ברוך השם אני מודה לקב"ה שנתן לנו את הזכות לחברי ולי להתייצב לחזק את ממשלת ישראל ואת מדינת ישראל ברגעים הקריטיים האלה", אמר סער.

הוא הוסיף "בתוך אותה תקופה קיימתי שורה ארוכה של שיחות עם רה"מ נתניהו. בשיחות הללו כאשר הבנתי מה הכיוונים שהוא רוצה להוביל בהתחלה בלבנון. אח"כ באיראן, לפירוק הציר האיראני. אני קיבלתי החלטה באותו מעמד להצטרף לממשלה ולחזק אותה. ואני מאמין שעוד יבואו ימים אחרי אותם הימים הקשים שאנו חווים, שאנחנו נוכל לספר בגאווה לנכדים שלנו ולנינים שלנו על ההחלטות שהצילו את מדינת ישראל מסכנת השמדה. אני יכול גם לומר שכבר אז באותם ימים לפני שחתמנו על ההסכם הראשון בינינו, רה"מ הציע לי להצטרף עם חבריי לליכוד. אני אמרתי לרה"מ שאני מאמין לו ושנראה שאנחנו עובדים ביחד ואז נעשה את השלב השני של איחוד הכוחות במחנה הלאומי".

סער ציין כי האיחוד מביא חיזוק במחנה הלאומי לקראת מה שהגדיר 'מבחן היסטורי'. "לפנינו מאבק היסטורי נגד הניסיון הבין לאומי הרחב לכפות על ישראל הקמת מדינה פלסטינית בלב ארץ ישראל. מי יוכל להוביל את העם ואת המדינה במערכה הזאת נגד הקמת מדינה פלסטינית זולת המחנה הלאומי, הליכוד בראשות ראש הממשלה. כשיבואו כל אותן מדינות שרוצות לכפות על ישראל הקמת מדינה פלסטינית. מי יעמוד מולן? יאיר לפיד? יאיר גולן? על מה אנחנו נאבקנו כל חיינו? על ארץ ישראל. אלה רגעים מכריעים. ראינו זאת כשיזמנו דיון בכנסת נגד הקמת מדינה פלסטינית ואנשים אמרו לנו שזה לא על הפרק.

ידעתי היטב מה יהיו המחירים ומה יגידו באולפנים כל אותם אלה שבעבר היללו ושיבחו אותי כשזה היה להם מתאים. וידעתי שזה לא יסתיים בי ושזה יגיע למשפחה, לאישה, לילדים, ידעתי בדיוק אבל היה לי ברור שמול הרגע בו אנו נמצאים אין סימן שאלה מה צריך לעשות ואת זה בדיוק עשיתי יחד עם חבריי. כאשר יש התקפות כאלה, אתה צריך להזכיר לעצמך מה הסיבה שבשבילה אתה נמצא בחיים הציבוריים. אם אתה זוכר את זה, הכל ברור".

הוא התייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "תמיד באמצעי תקשורת מסוימים בוחרים להביא ציטוטים מתקופה מסוימת. אבל אני זוכר את הדרך כולה. אני זוכר ימים גדולים ביחד וגם אתם זוכרים שמתהום של 12 מנדטים כנגד כל הסיכויים. אני זוכר גם את הבחירות ב-99. אני זוכר ימים שברוך ה' חזרו, בהם עבדנו יחד. שכם אל שכם. מתוך אמון ומסירות לדרך ולערכים המשותפים. אני מודה לך רה"מ על האמון ועל היכולת להתגבר על מה שהיה. על זה אני מודה לך וזה מה שעשינו שנינו כדי לעבוד ביחד למען מדינת ישראל.

כולנו בשר ודם. כל אחד יכול להסתכל אחורה, אבל בדרך כלל מה שניתן לשנות זה את העתיד. אני מאמין שכשם שחיזקנו את המדינה ואת הממשלה ברגעים מכריעים ובתקופה מכריעה, בע"ה אנו מחזקים ונחזק את המחנה הלאומי במהלך ראשון, במהלך ראשון לקראת הבחירות הבאות", סיכם.

לפניו נאמה חברת הכנסת טלי גוטליב נגד המיזוג עם "הימין הממלכתי" ועוררה סערה כאשר הזכירה דברים שאמר בעבר סער נגד נתניהו.

"גדעון סער מוזמן לרוץ בפריימריז כמו כל מועמד". לדבריה, "הוא אמר דברים נוראיים נגד ראש הממשלה, שהוא מסוכן לישראל - והוביל אותנו לחמש מערכות בחירות והביא עלינו את המכשילה היועמ"שית בהרב-מיארה. הוא לא זכאי לשיריון". קריאות בוז נשמעו נגדה בקהל.