ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שלח הבוקר (חמישי) מכתב רשמי לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, בדרישה לשנות את שמה של יחידת "מתאם פעולות הממשלה בשטחים" לשם הרשמי - "מתאם פעולות הממשלה ביהודה ושומרון".

דגן הזכיר כי כבר בשנת 1968, לאחר מלחמת ששת הימים, קבעה ועדת השמות הממשלתית את שמו הרשמי של האזור כ"יהודה ושומרון".

לדבריו, השימוש המתמשך במונח "השטחים" על ידי משרד הביטחון וצה"ל הוא "עוול מוסרי והיסטורי" ומערב את הצבא בשיח פוליטי שאינו מתפקידו.

עוד כתב דגן כי שינוי השם הוא מהלך בעל משמעות ערכית, המבטא את מקומו של האזור בליבה של ארץ ישראל ובמרכז ההיסטוריה והמורשת היהודית. "הגיעה העת שמדינת ישראל תיישם את החלטותיה ותשמש דוגמה לעולם", ציין.

דגן הוסיף כי בארצות הברית מקודמת חקיקה רשמית, בקונגרס ובשמונה מדינות, המחייבת שימוש בשם "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית". "אם כך בארצות הברית, קל וחומר שמדינת ישראל חייבת לשמש דוגמה וליישם את אותו עקרון בשיח הרשמי שלה", סיכם.