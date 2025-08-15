תקרית אנטישמית בהונגריה: אוטובוס של אוהדי מכבי חיפה בכדורגל הותקף הלילה על ידי אוהדי קבוצת ראקוב הפולנית.

על פי עדויות וסרטונים שתיעדו את המעשה, נזק כבד נגרם לאוטובוס, שהיה בדרכו לשדה התעופה לקראת חזרה לישראל.

אוהדי חיפה עוררו זעם רב בפולין לאחר שבמשחק במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג בו ניצחו את ראקוב הניפו שלט ענק עם הכיתוב "רוצחים מאז 1939" שהיווה תשובת נגד לשלט שהונף במשחק הראשון בין הקבוצות ביציע האוהדים הפולנים שבו נכתב "ישראל רוצחת והעולם שותק".

נשיא פולין, ההיסטוריון קרול נברוצקי הגיב: "הכרזה השערורייתית שהציגו אוהדי מכבי חיפה מעליבה את זכרם של אזרחי פולין שמתו במלחמת העולם השנייה, ובכללם 3 מיליון יהודים. זוהי טיפשות שאין לתאר במילים""

נשיא התאחדות הכדורגל הפולנית, צזארי קולשה, איים לפנות להתאחדות הכדורגל האירופית אופ"א בנושא.

אופ"א עצמה הביעה עמדה אנטי ישראלית כשפרסה השבוע על כר הדשא לפני משחק הסופר קאפ בין פריז סן־ז'רמן לטוטנהאם באודינה שבאיטליה שלט ענק עם הכיתוב: "הפסיקו להרוג ילדים. הפסיקו להרוג אזרחים".

אתמול מנעה ההתאחדות ממשפחת החטוף רום ברסלבסקי להניף שלטים במשחק של בית"ר ירושלים מול ריגה בבוקרשט, הקוראים להשבתו מהשבי.

ברסלבסקי, אזרח ישראלי, נחטף על ידי חמאס ונמצא בשבי כבר יותר משנה ועשרה חודשים. שלטי המשפחה, שנאסרו בידי אופ"א, נשאו את תמונתו של רום ואת הכיתובים: "את אחי אנוכי מבקש", "Bring back Rom" ושלט נוסף באנגלית: "The voice of my brother’s blood is calling to me from the Tunnels - Bring Rom and the rest of our hostages home".

עמית ברסלבסקי, אחיו של רום שנכח באצטדיון, תקף בחריפות את ההחלטה. "אתמול הציגה אופ"א שלט ענק שקרי הקורא להפסיק להרוג ילדים ואזרחים, אך היום היא מונעת מאיתנו להניף שלטים הקוראים להשבת רום הביתה. זה לא רק צביעות, זו אנטישמיות.

כשמדובר ביהודי חי, חטוף, הם מעדיפים להשתיק את המסר ולהפנות את המבט. אנו דורשים מאופ"א לשנות את ההחלטה המבישה ולאפשר לנו להניף את דגלו ושלטיו עד שישוב חי ובריא לביתו", דברי האח.