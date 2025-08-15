תיעוד מפעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה דובר צה"ל

כוחות צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו בשבוע האחרון במרחב חאן יונס את נאצר מוסא, מחבל בכיר בחטיבת רפיח של חמאס ששימש כראש מחלקת הבקרה הצבאית בארגון.

מוסא היה אחראי על כשירות ואימוני המחבלים, שתכננו וביצעו פעולות טרור נגד צה"ל ואזרחי ישראל.

לפי צה"ל, מוסא היה ממקורביו של מוחמד שבאנה, מפקד חטיבת רפיח שחוסל מוקדם יותר השנה, ושימש גם כאחראי המודיעין הצבאי ואחראי מערך התצפיות של החטיבה. בצה"ל ציינו כי חיסולו מעמיק את הפגיעה ביכולות חטיבת רפיח לבצע פיגועים במרחב.

אתמול תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר מבנה בחאן יונס ששימש לאחסון רקטות שיועדו לשיגור לעבר ישראל וכוחות צה"ל.

במקביל, אוגדה 36 פועלת בעיר חאן יונס, איתרה והשמידה מבנה טרור וחיסלה חוליות מחבלים, ואוגדת עזה (143) השמידה עשרות תשתיות בדרום הרצועה וחיסלה מחבלים מהאוויר.

בצפון הרצועה, אוגדה 99 ממשיכה להגן על יישובי עוטף עזה, חיסלה מחבלים והשמידה פירים שאיימו על הכוחות.

בצה"ל ובשב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה.