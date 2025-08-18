כלי תקשורת ערביים מדווחים בשם מקורות בחמאס כי בארגון הטרור הסכימו להצעה החדשה שהונחה מצד המתווכות, מצרים וקטאר, במסגרת מאמצי התיווך.

ההצעה כוללת שחרור עשרה חטופים חיים ו-18 חללים, הכנסת סיוע הומניטרי לעזה באמצעות ארגונים בינלאומיים ובהם הסהר האדום והאו"ם, וכן הפסקת אש ל-60 ימים. עם תחילת הפסקת האש צפוי להיפתח המשא ומתן על סיום הלחימה.

ערוץ אל-ערביה הסעודי דיווח מפי מקור בפלגים הפלסטינים כי חמאס הסכים להצעה ללא שינויים או תיקונים.

תגובת חמאס מגיעה שעה קלה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי פתרון אפשרי יושג רק בעימות ישיר עם חמאס. לדבריו, "נראה את חזרת יתר החטופים רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד - ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגדלו הסיכויים להצלחה".

בערוץ "אל־חדת'" הסעודי ציינו כי מצרים ביקשה מחמאס והפלגים להישאר בקהיר עד שיושג הסכם. ההצעה המוצעת משלבת בין פתרון חלקי לכולל, ומגובה בערבויות אמריקניות.

במקביל, שר החוץ המצרי בדר עבד אל־עאטי קיים מסיבת עיתונאים במעבר רפיח לצד ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד מוסטפא. לדבריו, "מצרים תמשיך לתמוך במימוש זכויותיו הלגיטימיות של העם הפלסטיני. אנחנו שולחים מסר של סולידריות לעם הפלסטיני ממעבר רפיח. העמדה המצרית בסוגיה הפלסטינית היא איתנה".

השר הוסיף כי מצרים דוחה את הצהרות ישראל בנוגע ל"ישראל השלמה", וציין כי 70% מהסיוע שנכנס עד כה לרצועת עזה הגיע ממצרים. הוא הדגיש כי קהיר תמשיך במאמצי התיווך להפסקת האש.