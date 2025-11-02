ערוץ "אל ג'זירה" דיווח אחר הצהריים (ראשון) כי ארגון הטרור חמאס דורש את חילוצם של מאות מחבליו שנלכדו באזור רפיח, מעבר לקו הצהוב שבשליטת צה"ל בדרום הרצועה.

לפי הדיווח, מתווכים מנהלים מגעים עם ישראל ועם חמאס, בניסיון לגבש הסדר שיאפשר את יציאתם של המחבלים מהאזור.

על פי ההצעה המסתמנת, המחבלים יועברו דרך מסלולים מוגדרים תוך ליווי של רכבי הצלב האדום, במטרה למנוע חיכוך עם כוחות צה"ל.

לפי המקורות, חמאס כבר נתן את הסכמתו להסדרים, והמתווכים ממתינים לתשובתה של ישראל.

זמן קצר קודם לפרסום הדיווח על החילוץ, הודיע חמאס כי איתר שלוש גופות של חטופים חללים ברצועת עזה.

בין הגופות, כך נטען, נמצאת גם גופתו של אלוף-משנה אסף חממי ז"ל, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שנהרג בקרב ביום שבת, 7 באוקטובר.

האם מדובר במהלך מתוזמן שמטרתו להפעיל לחץ על ישראל לחילוץ המחבלים תמורת הגופות? בשלב זה לא התקבלה תגובה רשמית מממשלת ישראל או מדובר צה"ל, וחמאס לא פרסם הודעה על כוונה להעביר את הגופות לידי ישראל.

יצוין כי מחבלים מרפיח, הפועלים באזור שממנו מתבקש החילוץ, אחראים לאחרונה להרג של שלושה חיילי צה"ל.

מטה משפחות החטופים הגיב: "חמאס מפר את ההסכם מעת כניסתו לתוקף ובכל יום מחדש - לצערנו, ישראל, ארה"ב והמתווכות אינן מפעילות את כל המנופים המדיניים, הביטחוניים וההומניטריים העומדים לרשותן על מנת להביא לשחרור כל 11 החטופים החללים. חמאס מצוי בהפרה מוחלטת כבר שלושה שבועות - הוא צריך ויכול להביא לשחרור כל החטופים. משפחות החטופים דורשות מראש הממשלה לפעול בנחישות ובתקיפות על מנת להביא למימוש מיידי של התחייבויות חמאס על פי ההסכם ולהשיב לידי ישראל את כל החטופים החללים. על ראש הממשלה להתחייב שלא יתקדם ביישום ההסכם עד לעמידה מלאה ומוחלטת של חמאס במלוא התחייבויותיו".