חסידות גור
חסידות גורצילום: Yonatan Sindel/Flash90

חסידות גור הודיעה בימים האחרונים על צעד תקדימי במסגרתו תמכור מקומות בבית המדרש הגדול בירושלים לימים הנוראים במחירים של מאה אלף שקל ומעלה.

המהלך מתרחש במטרה להתמודד עם הצורך בהגדלת הכנסות להחזקת בית המדרש המשמש כמרכז העולמי של החסידות.

המחירים נקבעים בהתאם למיקום המקום יחסית למושב האדמו"ר, כאשר ככל שהמקום קרוב יותר למקום מושבו של האדמו"ר כך מחירו עולה. מחירי המקומות הסמוכים לאדמו"ר מגיעים עד למחירים של מיליון שקל ומעלה.

במקביל למכירת המקומות היוקרתיים, נקראים חסידים מן השורה לתרום למימון בית המדרש הגדול ולחתום על הוראות קבע בסכומים החל מ-230 שקל ומעלה.

זוהי הפעם הראשונה שחסידות גור, אחת מהחסידויות הגדולות בעולם, מודיעה על מכירת מקומות בבית המדרש לימים הנוראים.