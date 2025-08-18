חסידות גור הודיעה בימים האחרונים על צעד תקדימי במסגרתו תמכור מקומות בבית המדרש הגדול בירושלים לימים הנוראים במחירים של מאה אלף שקל ומעלה.

המהלך מתרחש במטרה להתמודד עם הצורך בהגדלת הכנסות להחזקת בית המדרש המשמש כמרכז העולמי של החסידות.

המחירים נקבעים בהתאם למיקום המקום יחסית למושב האדמו"ר, כאשר ככל שהמקום קרוב יותר למקום מושבו של האדמו"ר כך מחירו עולה. מחירי המקומות הסמוכים לאדמו"ר מגיעים עד למחירים של מיליון שקל ומעלה.

במקביל למכירת המקומות היוקרתיים, נקראים חסידים מן השורה לתרום למימון בית המדרש הגדול ולחתום על הוראות קבע בסכומים החל מ-230 שקל ומעלה.

זוהי הפעם הראשונה שחסידות גור, אחת מהחסידויות הגדולות בעולם, מודיעה על מכירת מקומות בבית המדרש לימים הנוראים.