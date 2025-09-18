הרב נחמיה אלתר, בן האדמו"ר מגור, יצא אמש (רביעי) במתקפה חריפה נגד חברי כנסת מיהדות התורה וש"ס שתמכו בהצבעות האחרונות בכנסת חרף הפרישה מהקואליציה.

את דבריו נשא במחאה נגד מעצרי בני ישיבות שהתקיימה בכלא 10 בהשתתפות אלפים. "מפלגה חרדית תמכה היום בממשלה. שבוע שעבר הם תמכו בממשלה, בתמיכה ובהימנעות, היום הם תמכו בממשלה ושבוע הבא הם יתמכו בממשלה", אמר במהלך נאומו.

הרב אלתר הזהיר את המפלגות החרדיות באמצעות ציטוט ממגילת אסתר: "תדעו שאם החרש תחרישון בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".

במהלך דבריו קרא לנציגים החרדים להתנגד בתוקף לממשלה: "אנחנו צריכים להגיד לכולם ובפרט למפלגות החרדיות: צריכים להילחם בכל עוז בממשלה הזו ממשלת זדון".

בדבריו טען כי ניתן היה למנוע את המצב הנוכחי. "שמענו כל כך הרבה פעמים שאם היו שומעים לצדיקים בתחילת החורף בחנוכה להצביע נגד הממשלה לא היינו מגיעים למצב בו אנו נמצאים. יכלו למנוע את כל מה שקורה, שבחורים נעצרים על לא עוול בכפם רק כי הם לומדי תורה".

כזכור, בהצבעה על התקציב בקריאה ראשונה נרשם פיצול חרדי: ש"ס תמכה, מרבית חברי הכנסת החרדיים מדגל התורה ומאגודת ישראל נמנעו ואילו חברי הכנסת גולדקנופף וטסלר התנגדו.