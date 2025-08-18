מפגן האורות יאיר פלטי

'מטה משפחות החטופים' הודיע הערב (שני) על החרפת המאבק נגד הממשלה בקריאה להשבת החטופים.

בהודעת המטה נמסר כי ביום ראשון הקרוב יתקיים "יום מאבק ארצי" נוסף תחת הכותרת "ישראל עוצרת".

הפעולות ביום ראשון הקרוב יכללו שיירות רכובות החל מהשעה 16:00, צעדה בתל אביב בשעה 19:00 לעבר כיכר החטופים, ואירוע מרכזי בכיכר שיתקיים בשעה 20:00.

לדברי המטה, אירועי "ישראל עוצרת" שהתקיימו אתמול ברחבי הארץ הוכיחו את התמיכה הרחבה במאבק המשפחות. "2.5 מיליון ישראלים יצאו אתמול לרחובות לפעולות בכל רחבי הארץ. עם ישראל תומך בהחזרת החטופים וסיום המלחמה", נכתב.

במטה המשפחות תקפו את התנהלות הממשלה והמו"מ לשחרור החטופים. "כבר 22 חודשים שמדינת ישראל כשלה בהחזרת 50 החטופים והחטופה. צוות המו"מ הוחזר לישראל ל'ההתייעצויות' ומאז לא שב לשולחן. השר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, החזיר 0 חטופים במשך חצי שנה שהוא בתפקיד, וראש הממשלה תוקף את משפחות החטופים".