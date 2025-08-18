פורום פצועי המלחמה קיים הערב (שני) מחוץ למשרד ראש הממשלה בירושלים "מיצג כאב", שנועד להמחיש לדרג המדיני את המחיר שמשלמים הלוחמים כל עוד לא ניתנת הוראה להכרעת חמאס.

הפצועים דרשו את סיום הלחימה והשלמת המשימה בעזה, כדי שחבריהם לא ייאלצו להצטרף למסע של פציעות ושיקום.

כפיר זר, חבר הפורום, סיפר לערוץ 7 על פציעתו הקשה: "נפצעתי לפני שנה וחצי בחאן יונס, באותה עיר שאנחנו עדיין נלחמים בה. נפצעתי באורח אנוש, אושפזתי תשעה חודשים, מתוכם ארבעה חודשים מחוסר הכרה. אחר כך עברתי לשיקום על כיסא גלגלים במשך חצי שנה".

זר קרא לדרג המדיני להכריע את המלחמה: "אנחנו דורשים מראש הממשלה, משר הביטחון והרמטכ"ל - תכריעו את המלחמה הזו. נמאס מהדשדוש, נמאס לחכות לאשראי בינלאומי. אנחנו דורשים מכם, עם ישראל דורש מכם, תכריעו את המלחמה. לא יכול להיות שאנחנו אחרי שנתיים של לחימה עדיין נמצאים ברצועת עזה. תכריעו את המלחמה, תהרגו את חמאס, תשמידו את החמאס, תשברו להם את העצמות מצדי. יש לנו חטופים ברצועת עזה, יש חמאס שצריך להשמיד ואל תיכנעו לחמאס".

לדבריו, ויתור לחמאס יהווה סכנה עתידית לחטופים ולמדינת ישראל: "אם ניכנע לחמאס, יבוא עלינו עוד שבעה באוקטובר - על סטרואידים. חמאס לא יוותר על הקלף שיש לו. לכן יש לנו אופציה אחת, די להפוך את זה כאילו יש לנו או עסקה או להשמיד, אין דבר כזה - אנחנו משמידים את החמאס עכשיו".