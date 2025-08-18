השר כ"ץ באוגדת עזה אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ השתתף היום (שני) בכנס סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל באוגדת עזה, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, פורום המטה הכללי וסגל הפיקוד הבכיר של צה"ל.

בדבריו הדגיש כ"ץ את חשיבות ההכרעה בעיר עזה: "המיקוד בעיר עזה נובע מהיותה מרכז כובד צבאי, שלטוני וסמלי. שם ההנהגה נמצאת ושם נותרו התשתיות המרכזיות של הזרוע הצבאית. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת החמאס".

כ"ץ הוסיף כי עזה הפכה משמעותית הרבה יותר לעומת תחילת המלחמה. "החמאס לראשונה, אחרי שבועות שהוא בכלל לא היה מוכן לדון על שום עסקה לשחרור חטופים, למרות שאפילו טורקיה כבר פנתה אליו וקטאר פנתה אליו, פתאום זה על השולחן. הסיבה היא ברורה: רק החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש את עזה מול האלטרנטיבה הזאת הם מוכנים לדון".

עוד ציין שר הביטחון כי ההחלטות שהתקבלו בקבינט בראשות ראש הממשלה משלבות את המאמץ הצבאי והמדיני. "המאמץ הצבאי שאתם, שצה"ל מוביל נועד להשיג את מטרות המלחמה באמצעות האמצעים המדיניים אותם מקדמים כיום מול ארה"ב ומול מדינות האזור, הדברים משולבים יחדיו, דבר מזין דבר. ההחלטה היא לא רק ביטחונית, היא גם מדינית על מנת שכתוצאה מכל המהלכים הביטחוניים יהיה מנוף אדיר של לחץ, שאנחנו מקווים שבראשות ארה"ב, בתיקוף ארה"ב על מנת ללחוץ".

לדבריו, ההיערכות הנוכחית להכרעת חמאס נועדה לא רק להשלמת יעדי המלחמה, אלא גם ליצירת מנוף מדיני בינלאומי. "אנחנו בעד סיום המלחמה בתנאים האלה, והדרך היחידה שאולי זה יקרה או יתקדם זו העוצמה שהפעלתם, העוצמה שאתם מכינים, מתכננים וכולנו ביחד נתקף והעוצמה הזאת יכולה להביא גם לתוצאה הזאת", חתם.