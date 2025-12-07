גורם מצרי בכיר מסר הערב (ראשון) כי ההצהרה המשותפת שפרסמו שמונה מדינות ערביות ואסלאמיות התומכות בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה, היא תוצאה של מהלך דיפלומטי מתואם ביוזמת מצרים.

ההצהרה גובשה לאחר ביקורו של שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, בקטאר ובתום שורת מגעים שקיים בנושא זה.

הגורם הסביר כי מצרים וקטאר, המתווכות המרכזיות להסכם הפסקת האש, הביעו דאגה גוברת בימים האחרונים לאפשרות של קריסת התוכנית האמריקנית, לנוכח צעדים ישראליים בהם פתיחת מעבר רפיח לכיוון אחד בלבד והעיכוב בנסיגה המלאה של כוחות צה"ל מרצועת עזה.

עוד הוסיף הגורם כי עיתוי ההצהרה אינו מקרי, והוא מקדים את הפגישה הצפויה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.

לדבריו, קיים חשש כי פגישה זו תוביל לשינויים או לפרשנות חדשה של סעיפי ההסכם - מהלך שעלול לסתור את ההבנות שהושגו בפסגת שארם א-שייח' באוקטובר האחרון.

לדבריו, מטרת ההצהרה המשותפת היא "לחסום את הדרך בפני הבנות אמריקניות-ישראליות חדשות שיכולות לעצב מחדש את השלב השני של ההסכם, בניגוד להסכמות שהושגו בתיווך מצרי וקטארי".