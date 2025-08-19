גורם מדיני בכיר מתייחס היום (שלישי) להצעת חמאס לעסקה חלקית לשחרור חטופים.

לדבריו, "המדיניות של ישראל עקבית ולא השתנתה. ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה".

לדברי הגורם המדיני, ישראל תמשיך לפעול עד להשגת מלוא מטרותיה, "אנחנו בשלב ההכרעה הסופי של החמאס ולא נשאיר אף חטוף מאחור".

הדברים נאמרו לאחר שחמאס השיב בחיוב להצעה לעסקה מצומצמת הכוללת שחרור עשרה חטופים חיים והחזרת גופות חטופים נוספים, בעוד יתר החטופים יוותרו בשבי.

ישראל קיבלה אמש (שני) מהמתווכות מצרים וקטאר את ההצעה לעסקת חטופים, עליה הסכים מוקדם יותר ארגון הטרור חמאס.

בכיר חמאס טאהר א-נונו אמר כי ההסכם כולל ערבויות אמריקניות ובינלאומיות להמשך הפסקת האש גם לאחר 60 יום, כל עוד יתנהל משא ומתן לסיום המלחמה.

לדבריו, "הסכמנו לפשרה באמצע הדרך מתוך אחריות לאומית, וכעת אנו ממתינים לתגובה הישראלית". עוד אמר, "לא מדובר בעסקה חלקית גרידא, אלא עסקה שמובילה להסכם סופי... אנו מקווים שהמלחמה תסתיים וש-60 היום של הפסקת האש הזמנית יהפכו להפסקה קבועה".

על פי רשת קודס המזוהה עם חמאס, ההצעה כוללת שינוי בקווי הנסיגה באזורים מאוכלסים ל-800 מטרים, הכנסת 600 משאיות סיוע ביום וכן חומרים המיועדים למקלטים ושיקום.

בנוסף, ישוחררו 1,700 אסירים פלסטינים, מתוכם 1,500 תושבי רצועת עזה. במסגרת ההצעה תתקיים הפסקת אש למשך 60 ימים, שבמהלכה יתקיים משא ומתן לסיום המלחמה.

לפי הדיווח, אם המסלול יצלח, הוא יהווה בסיס להפסקת אש כוללת בין הצדדים.