על רקע הצהרות חוזרות מצד הקהילה הבינלאומית כי ישראל אינה מאפשרת את כניסת הסיוע ההומניטרי הנדרש לרצועת עזה, בדיקה מקיפה של מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) מציגה פער דרמטי מול נתוני האו"ם.

מאז חודש מאי הציג האו"ם נתון של 3,553 משאיות סיוע שנכנסו לרצועה, אולם בפועל ישראל אפשרה את כניסתן של קרוב ל-9,200 משאיות.

מדובר בפער של כמעט 6,000 משאיות - פי 2.5 מהיקף הסיוע שהאו"ם טוען כי הועבר.

במתפ"ש מדגישים כי העובדה שהאו"ם מציג חלק בלבד מהסיוע יוצרת תמונת מצב שגויה המוטעית על הקהילה הבינלאומית, משפיעה על דיווחי התקשורת ועל עמדות מקבלי ההחלטות בעולם.

על פי הבדיקה, הדשבורד הפומבי של האו"ם כולל רק סיוע המועבר על ידי סוכנויות או"ם וארגוני סיוע מצומצמים, ואינו מתעד סיוע שמגיע ממדינות שונות, מהסקטור הפרטי, מהצנחות אוויריות או ממתחמי חלוקה של ארגונים נוספים ובהם האמריקאים.

ממתפ"ש נמסר: "נתוני האו"ם אודות היקפי הסיוע, לצד דוחות והצהרות חוזרות ונשנות מצד בכירי הקהילה הבינלאומית מוצגים לעיתים כאמת אבסולוטית בלתי ניתנת להכחשה. עם זאת, מבדיקה מקיפה ומקצועית נוכח לראות כי מנגנוני התיעוד והמעקב של האו"ם לוקים בחסר ומציגים מצג שווא, חלקי ואף מוטעה באשר לתמונת המצב ההומניטרית ברצועת עזה".