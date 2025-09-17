ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) מתייחסים היום (רביעי) לפרסום מהימים האחרונים, שחשף את ניסיונות בכירי חמאס לעזוב את רצועת עזה דרך המנגנון הישראלי המיועד לתושבים המבקשים לצאת למדינה שלישית.

בעמוד הפייסבוק של היחידה בשפה הערבית, "אלמונסק", פורסמו תגובות של עזתים שהביעו מורת רוח כלפי הנהגת חמאס ורצון אישי לעזוב את הרצועה.

אחד מהם כתב, "תשאירו אותם (אנשי חמאס) ברצועה, אנחנו רוצים לצאת. לא רוצים את עזה, נמאס לנו". אחר שאל, "אפשר שאני אגיש בקשה ואוותר על כל עזה? איך זה עובד?", ותושב נוסף הוסיף, "תוציאו אותנו מעזה ותעשו מה שבא לכם אחר כך".

על פי מתפ"ש, היום יצאו מרצועת עזה קרוב ל-550 תושבים למדינות שונות ובהן איחוד האמירויות, ירדן, בריטניה, בלגיה, רומניה ומדינות נוספות באיחוד האירופי. רובם חולים ומלוויהם.

עד כה, למעלה מ-5,000 תושבים עזבו את הרצועה דרך מעבר אלנבי או שדה התעופה רמון.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פנה לעזתים בעמוד "אלמונסק" ואמר, "אנחנו שומעים אתכם ויודעים שיש מי מכם שרוצים לעזוב את רצועת עזה. אתם כותבים לנו על כך בתגובות ובהודעות פרטיות בדף אלמונסק. כך למשל, בעקבות הפרסום שלנו מתחילת השבוע על בכירי חמאס שבורחים מהרצועה ומשתמשים בכם שוב כמגן אנושי, רבים מכם כתבתם בתגובה על רצונכם לעזוב את הרצועה".

"ברצוננו להבהיר: שגרירויות רבות בעולם פונות בשמכם ומבקשות לקלוט אתכם במדינתן. אנחנו נמשיך לתאם פינויים נוספים לבקשת השגרירויות. הפינוי יתבצע בכפוף לקבלת בקשה משגרירות של המדינה הקולטת".