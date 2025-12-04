ש', ראש ענף חקירות ביחידת קמ"ט ארכיאולוגיה, מספר על המקרה דוברות מתפ"ש

המנהל האזרחי ביצע היום (חמישי) מבצע אכיפה ממוקד להשבת ממצאים ארכיאולוגיים נדירים שנשדדו מהאתר המוכרז "בורג’ לסאנה", השוכן בשטח B.

המבצע בוצע על ידי יחידת הפיקוח ובהכוונת קמ”ט ארכיאולוגיה, לאחר שפלסטינים הקימו מבנה פרטי בלב האתר - וגרמו לפגיעה בשרידים היסטוריים בני מאות שנים.

במהלך הפעולה הוחרמו עשרות ממצאים עתיקים, בהם מטבעות, אבני בנייה, כותרות ועמודים מהתקופה הביזנטית, ששולבו כפריטי נוי במתחם. בנוסף, נתפס גלאי מתכות שהוחזק במקום בניגוד לחוק. כל הפריטים הועברו לאחסון ולמחקר במוזיאון הארכיאולוגיה באתר "השומרוני הטוב" המנוהל על ידי יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה.

האתר "בורג’ לסאנה", המתנשא מעל ואדי חרמייה, נחשב לאתר ארכיאולוגי מרכזי בשומרון. הוא כולל שרידים מתקופת הברזל, דרך התקופה הביזנטית ועד לימי הביניים, בהם מצודה צלבנית, מערות קבורה, מקווה טהרה ושרידי כנסייה עתיקה.

השבת עתיקות בשטח B צילום: דוברות מתפ"ש

במתפ"ש אומרים כי המבנה שהוקם בשטח האתר פגע ברציפות הארכיאולוגית של הממצאים וגרם לנזק בלתי הפיך. בעקבות הנחיית הדרג המדיני, ביצעה יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה מעקב מודיעיני אחר פעילות השוד באתר, והובילה את הפעולה להחרמת הממצאים והשבתם לרשות המדינה.

א', ראש מחלקת האכיפה, החקירות והמודיעין ביחידה, מסר: "שמירה על אתרי העתיקות היא חלק מרכזי מהעבודה שלנו ומהאחריות לשמור על ההיסטוריה של האזור. כל פגיעה באתר עתיק אינה פוגעת רק בממצא עצמו, אלא גם ביכולת להבין ולתעד את הסיפור ההיסטורי שהאתר משקף. אנו נמשיך ונפעל ללא לאות ובאמצעות כלל הכלים העומדים לרשותינו על מנת למגר את התופעה ההרסנית של שוד העתיקות, ולהגן על נכסי המורשת הלאומיים והיסטוריית האזור".