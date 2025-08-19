חברי הנהלת פורום הגבורה שלחו הבוקר (שלישי) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הם מזהירים מפני ההשלכות של עסקה חלקית.

המכתב נשלח בעקבות הדיווחים על הסכמת חמאס לעסקה חלקית, ועל כך שמדינת ישראל לא שוללת זאת. במכתב מדגישים חברי ההנהלה לנתניהו את התחייבותו למטרות המלחמה והניצחון וכן דורשים ממנו להיפגש עימם פעם נוספת על מנת להזכיר לו את צוואתם של יקיריהם שנפלו במלחמה.

"מזה כשנתיים מדינת ישראל נמצאת במלחמה קיומית לאחר שהאויב החמאסי רצח, אנס, בזז, טבח וחטף את אחינו ואחיותינו", פתחו ההורים השכולים את המכתב.

"יקירינו הגיבורים, שיצאו לקרב ולא שבו, זכו להיות חלק מתקומת ישראל וחלק משרשרת הדורות של גיבורים שמסרו נפשם למען העם והארץ. הסתכלת לנו בעיניים, והתחייבת פעם אחר פעם שאת המלחמה הזאת נסיים בניצחון מוחלט, תוך עמידה בכל יעדי המלחמה".

לדבריהם, "מזה חודשים ארוכים, חמאס משחק בנו, מנהל מו"מ מדומה תוך השפלה לאומית, וכל זאת תוך המשך החזקת אחינו החטופים בתנאים קשים ובסכנת חיים, ותוך המשך דשדוש מסוכן אשר מסכן את חיילינו הגיבורים. די. די להשפלה, די לסיכון חיילינו. כעת הגיעה העת - לנצח, להשמיד את חמאס, ולהשיב את חטופינו. כבר הוכח - רק לחץ צבאי מביא לתוצאות".

"כל עצירה כעת, לעסקאות חלקיות תסכן את החטופים, את החיילים ואת ביטחון ישראל. אל תיכנע לחמאס, הגיעה העת להכרעה ולניצחון. בשם יקירינו הגיבורים, אנו קוראים לך - עמוד בגבורה, אל תיכנע, ובע"ה עם ישראל ינצח", כתבו.

לסיום פנו לנתניהו: "אנו שבים על דרישתנו להיפגש עמך בהקדם על מנת להזכיר את צוואתם של הנופלים ולשמוע ממך כיצד בכוונתך לפעול למימושה ולמימוש מטרות המלחמה".