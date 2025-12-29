כמאתיים משפחות שכולות מ'פורום הגבורה' פנו במכתב לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקראת פגישתו הצפויה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במרכז הפנייה: דרישה חד-משמעית שלא ללחוץ על ישראל לקדם הסדר בעזה או לעבור ל"שלב ב'", כל עוד לא חוסל שלטון חמאס ולא הושבה גופתו של לוחם היס"מ רן גואילי הי"ד.

"בנינו יצאו לקרב מתוך תחושת שליחות עמוקה, ובגופם הגנו על המולדת", כתבו המשפחות לטראמפ. "במותם, הותירו לנו יקירנו ציווי ברור: ניצחון מוחלט והבטחת ביטחון ישראל לדורות. לקראת פגישתך הקרובה עם ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, אנו מבקשים להציג בפניך את עקרונות היסוד המהווים עבורנו את הבסיס המוסרי והביטחוני להמשך קיומנו. עקרונות שנכתבו בדם יקירנו".

המשפחות הדגישו כי "בראש ובראשונה, אנו מצפים כי הממשל האמריקני יעמוד בתוקף על כך שארגון הטרור חמאס ימלא את חלקו בכל הסכם מתגבש. לא ייתכן מצב שבו ישראל מתקדם בהסכם בעוד הצד השני מפר את התחייבותו לממשל ארה"ב. כמובן שבתוך כך אנו דורשים שהחמאס ישיב לאלתר את גופתו של לוחם היס"מ, רן גואילי הי"ד, כפי שהתחייב לעשות".

בהמשך המכתב כתבו: "יקירנו נפלו בקרב במטרה אחת ברורה: השמדת חמאס והיכולות הצבאיות שלו. כל התקדמות מדינית או מעבר לשלב הבא בלחימה, מבלי שחמאס עמד בהתחייבותו להתפרק מנשקו לחלוטין, מהווה פגיעה אנושה במורשת הנופלים ומהווה פתח למלחמה הבאה. בתוך כך, אנו רואים בדאגה כיצד הסיוע ההומניטרי הזורם לרצועה הופך לצינור החמצן של שלטון הטרור, מאפשר לו להשתקם ומרחיק אותנו מהיעד של הכרעתו. לפיכך, יש לעצור באופן מיידי את הכנסת הסיוע כל עוד הוא משמש להתעצמות חמאס ומסכן את הישגי המלחמה ואת ביטחונה של מדינת ישראל".

בנוגע להסדרים העתידיים, שוללות המשפחות כל מעורבות של כוח בינלאומי: "נוסף על כך, המציאות הוכיחה כי רק צבא ההגנה לישראל מסוגל להגן על ביטחון המדינה ועל העם היהודי, מהירדן ועד הים. אנו שוללים כל מעורבות של כוח בינלאומי חיצוני או הסתמכות על ערבויות זרות. צה"ל חייב להישאר הגורם הבלעדי האחראי על הביטחון בכל שטחי הרצועה, ללא מגבלות חיצוניות. כמו כן על מדינת ישראל מוטלת החובה לשמור על חופש הפעולה המלא שלה ולהגיב בעוצמה ובחומרה על כל אירוע של הפרה מצד החמאס. רק מדיניות של אפס סובלנות ותגובה נחרצת ייצרו הרתעה אמיתית ויבטיחו את ביטחון אזרחינו וחיילינו".

המכתב נחתם בפנייה אישית לטראמפ: "אדוני הנשיא, כמי שתמיד עמד לימין ישראל, אנו מצפים כי בפגישתך עם ראש הממשלה תיתן גיבוי מלא לדרישות אלו. אלו אינן דרישות פוליטיות, אלא זעקתם של המשפחות ששילמו את המחיר היקר מכל למען השבתם של החטופים וביטחונה של מדינת ישראל".

בסוף השבוע קיימו המשפחות משמרת מחאה מול ישיבת הקבינט בירושלים, במהלכה קראו לשרים: "אין לכם מנדט לשקם את עזה עד השמדת החמאס ושחרור החטוף האחרון".