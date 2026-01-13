איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל הי"ד שנפל בקרב, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנסת במסגרת כנס 'עזה - היום שאחרי', והביע דאגה עמוקה מהמצב הביטחוני.

לדבריו, המצב מזכיר את התקופה שלפני הכניסה לרפיח: "חמאס מתעצם, מגייס המונים לשורותיו, משפץ את המנהרות, מתכונן לימים הבאים. אנחנו נשלם על זה מחיר כבד מאוד של חיי האדם". בונצל הבהיר כי אין ברירה אלא לחזור ללחימה "כדי לפרק את החמאס מנשקו".

כאשר נשאל על עייפות הציבור מהמלחמה, השיב: "אתם לא רוצים עוד שבעה באוקטובר. זה לא איום או הפחדה, אנחנו יודעים שתהיה עוד מלחמה ביום מן הימים, סוגיית עזה חייבת להיפתר צבאית. אין דרך אחרת".

על החינוך ברצועת עזה אמר: "כל ילד שגדל היום ברצועת עזה הוא דור שעדיין יש לו שטיפת מוח בראש שישראל היא אויב והישראלים כובשים ורוצים להרוג אותנו".

בהתייחס לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר: "אני לא רואה בו מושיע גדול. אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו". לדבריו, נכון שיש הזדמנויות בתיאום עם טראמפ, אך "המסר הוא שאנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו ורק על עצמנו".

בונצל נשאל האם ראש הממשלה נתניהו מממש את הציפיות ממנו, וענה: "חד משמעית. ראש הממשלה עמד בכל ההתחייבויות שנתן לנו כ'פורום הגבורה', צריך סבלנות. אני בהחלט סומך עליו כמנהיגה של מדינת ישראל". הוא הדגיש כי נתניהו לא נסוג ממטרות המלחמה: "הוא לא התחיל להתפתל, לא סיפר סיפורים".

בהקשר לוועדת חקירה על אירועי השבעה באוקטובר, אמר: "הוויכוח הוא לא איזו ועדה תקום. המשימה שלי היא להביא לדין פלילי את כל מי שיימצא אחראי ואשם באירוע הכושל הזה של השבעה באוקטובר".

בונצל הדגיש כי כוונתו מופנית כלפי הדרג הצבאי: "היה פה כשל של צה"ל ושל השב"כ קודם כל ולפני הכול". לדבריו, "אני אומר לעם ישראל, אני לא פועל מתוך נקמה, אבל אם לא יהיו מסקנות אישיות ועונש לאותם אשמים - אתם הבאים בתור".

את דבריו חתם באזהרה קשה לציבור: "אם הם לא ייענשו - אתם הבאים בתור. אתם תאבדו את היקירים שלכם כמו שאני איבדתי את בני עמית. זה לא יקרה אחרת".