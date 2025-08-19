בית המשפט המחוזי בלוד, בראשות השופט עמית מיכלס, קיבל את ערר המשטרה נגד יונתן אוריך והורה להותיר על כנם את תנאי השחרור שהוטלו עליו.

בהחלטה שניתנה היום נקבע כי איסור יצירת הקשר עם המעורבים בפרשה, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יימשך.

החלטת בית המשפט המחוזי

אוריך נעצר מוקדם יותר השנה יחד עם אלי פלדשטיין בחשד לעבירות שונות ובהן מסירת ידיעה סודית לעיתון הבילד וכן הפרת אמונים בפרשת 'קטאר-גייט'. מאז שחרורו באפריל הוטלו עליו מגבלות שונות, בהן מעצר בית זמני, איסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה ואיסור יציאה מן הארץ.

במהלך הדיון בערר ציינה המשטרה כי מחומרי החקירה עולה חשד לפיו אוריך פעל לקדם את האינטרסים של מדינת קטאר, קיבל תמורת זאת סכומי כסף, ואף הסתיר פעולותיו מראש הממשלה. עוד נטען כי הדבר עלול היה לסכן את ביטחון המדינה.

השופט מיכל אמר בדיון: "אין מדובר בהתעסקות בנושאים 'זניחים', ובלשונו של בית משפט קמא - קיים חשד סביר לכך שהמשיב פעל במסגרת קשר עסקי שמטרתו ליצור עבור מדינת קטאר שם טוב בקרב מדינות העולם, להעצים את פעילותה החיובית ולהעניק לה שירותי יחסי ציבור חיוביים, בין השאר, כמתווכת הוגנת בעסקאות מול ארגון הטרור חמאס, לשם שחרור החטופים".

הוא הוסיף: "עוד ניתן לומר, מבלי להיכנס לפרטי פרטים שסכומי הכסף שהועברו לידי המשיב תמורת עבודתו, אף הם אינם זניחים כלל ועיקר, באופן המחזק את החשד הנוגע למידת תרומתו של המשיב למיזם".

מנגד טענה ההגנה כי מטרת המגבלות היא למנוע מאוריך לחזור לעבודתו, וכי פרטים רבים מהחקירה כבר נאספו ונמסרו.

עם זאת, השופט קבע כי עדיין מתקיים חשד סביר למעורבותו בעבירות המיוחסות לו, וכי יש לאפשר למצות את החקירה, אשר צפויה להסתיים בשבועות הקרובים.

אוריך הגיב בחשבון ה-X שלו וכתב: "אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".