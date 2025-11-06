עימות פומבי בין כתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן, ליועצו הקרוב של ראש הממשלה, יונתן אוריך, נרשם ביממה האחרונה ברשת X סביב חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי.

גליקמן כתב, "‏אז עכשיו אחרי שהפצ"רית נתנה מיוזמתה את הקוד לשעון החכם שלה נשאר רק שיועצו הקרוב של נתניהו ‎יונתן אוריך ייתן את הקוד לנייד שלו. לא ככה?".

אוריך לא נשאר חייב והשיב, "גליקמן אתה חלש. קבל הצעה: אתה ואני פותחים את הטלפון שלנו בשידור חי. הכל כולל הכל. מתי נוח לך?".

בתגובה כתב גליקמן, על רקע דיווחים לפיהם אוריך ביצע איפוס למכשירו הנייד, "ברור שאתה תרצה אחרי שמחקת את כל מה שיש לך בנייד".

אוריך סיכם את העימות הפומבי בקריאה נוספת, "פחדן. בוא. מתי זה קורה?"

אחד הגולשים ביקר את סיקור הפרשה מצד גליקמן, וכתב בציניות, "היא זכרה את הקוד של אפל אבל שכחה איפה השאירה את הנייד שלה לפני יום וחצי? אתה כתב משפטי כמו שאני כתבתי את תורת הקוונטים".

יפעת תומר-ירושלמי צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

כזכור, אתמול במהלך דיון בבית המשפט נחשף כי ביום שלישי נמסר לידי היחידה החוקרת הקוד האישי של תומר-ירושלמי וכן שעון ה-Apple Watch שלה, בעוד שמכשיר הטלפון הסלולרי עדיין לא אותר.

בנוסף, במהלך חיפוש בבית הפרקליטה נמצאו שלוש דפדפות ובתוכן קרעים של מכתב מסוים, אשר כעת נבדק על ידי צוות החקירה.