הבינה המלאכותית גורמת לחשש אצל אזרחי ארה"ב.

סקר חדש של סוכנות הידיעות רויטרס בשיתוף מכון מחקרי דעת הקהל איפסוס, מעלה כי רוב מוחלט של אזרחי ארה"ב סבורים כי הבינה המלאכותית עלולה לגרום לאיבוד מקומות עבודה, לכאוס פוליטי, ולשימוש במלחמות בין מדינות.

71 אחוזים ממשתתפי הסקר אמרו כי הם חוששים ש"בינה מלאכותית תוציא יותר מדי אנשים ממעגל העבודה לצמיתות".

77 אחוזים טענו כי "בינה מלאכותית עלולה לשמש יריבים של ארה"ב ליצירת כאוס פוליטי". 66 אחוזים הביעו חשש כי "הבינה המלאכותית תהווה תחליף ליחסים בין-אישיים" בעוד 61 אחוזים חוששים כי "הבינה המלאכותית תגרום לצריכת חשמל מוגברת".

עוד העלה הסקר כי 47 אחוזים סבורים כי "הבינה המלאכותית רעה לאנושות", לעומת 22 אחוזים שטענו כי "אינם יודעים" ו-31 אחוזים שטענו כי "הבינה המלאכותית אינה רעה לאנושות".

על השאלה "עד כמה הבינה המלאכותית עלולה לסכן את המשך קיום האנושות?" ענו 58 אחוזים בחיוב, לעומת 21 אחוזים שאינם בטוחים, ועוד 20 אחוזים שענו "לא".

שאלה נוספת הייתה "עד כמה אתם חוששים כי לבינה המלאכותית יהיו השלכות בלתי נשלטות?". 67 אחוזים ענו בחיוב, 19 אחוזים טענו כי "איננו יודעים" ועוד 14 אחוזים ענו בשלילה.