העריק ששוחרר בבית הרב לנדו שמוליק קורלנסקי

נוריאל מירזקנדוב, ששוחרר לאחרונה ממעצר צבאי לאחר שנעצר כעריק, הגיע הערב (שלישי) למעונו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוד לנדו בבני ברק כדי להתברך.

הרב לנדו קיבל את מירזקנדוב בחום, בירך אותו והביע תמיכה בו וביתר העצורים מהמגזר החרדי.

"בעזרת השם אנחנו מקווים שנוכל להיפטר מזה, כולנו עומדים מאחוריך ומאחורי כל אלה שלוקחים אותם לכלא", אמר הרב לנדו לעריק החרדי.

לדבריו, ההנהגה הרוחנית פועלת במקביל לתפילה, "מתפללים לשמים ועושים פעולות בידי אדם מה שאפשר, כל הזמן", הוסיף.

ביקורו של מירזקנדוב אצל הרב לנדו התקיים על רקע מעצרים של עריקים חרדים המסרבים להתגייס לצה"ל.

בחברה החרדית נתפסים המעצרים הללו כרדיפה של לומדי תורה, ומתקיימות מחאות נגד מדיניות זו.