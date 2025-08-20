עמית סגל על הכינוי "שופר" והקשר לנתניהו קשת 12

הפרשן הפוליטי עמית סגל התארח בתכנית "ריאיון מיוחד", שם נשאל על ידי מראיינים על הרצף האוטיסטי על קשריו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל הביקורת כלפיו.

כשנשאל "למה אתה אוהב בכלל את ביבי?", השיב סגל, "אני לא אוהב ברמה האישית אף פוליטיקאי. אני מסכים עם הרבה דברים שהוא עושה, אבל עם חלק מהדברים אני לא מסכים. אני יכול להגיד לך שמאוד מעניין לדבר איתו".

בהמשך פירט סגל את הדברים שהוא לא מסכים עם נתניהו, ואמר, "כל הסיפור של החרדים למשל. אני חושב שהוא טעה שהוא הצביע בעד ההתנתקות. הייתה טעות קשה עם החמאס, בלתת למפלצת הזאת לגדול. ויש דברים שאני כמובן מסכים - נגד נסיגות". לשאלה אם הוא מתכוון גם ל"חוסר לקיחת האחריות על השבעה באוקטובר", השיב, "בין היתר, כן".

כאשר נשאל כיצד הוא מרגיש כשמכנים אותו "שופר", אמר סגל, "זה מצחיק בעיקר. הרי מה זה אומר שופר? שופר הוא לא עצמאי. הוא משמיע קול רק כי מכניסים אליו משהו, אוויר במקרה הזה - הוא לא באמת חושב לבד, אין לו את הרעיונות שלו, אין לו עמדות שלו, הוא פשוט קם בבוקר, ושולחים לו מה להגיד, והוא אומר".

לדבריו, "כשמישהו בא להגיד לך שופר אז הוא בעצם בא לקלל אותך ולהשתיק אותך. הם לא מסוגלים לעכל את המחשבה שיש מישהו עם דעות אחרות משלהם. המטרה היא לא להתווכח איתך. אם היו מתווכחים איתי, אז יש המון טיעונים שאפשר להשמיע. נניח, אני מתווכח עם גיא פלג באולפן, אני נהנה מכל רגע. אילנה דיין, זה כיף, אבל זה ויכוחים על עובדות, על רעיונות".

בסיום הראיון נשאל סגל על טענות לקשר אישי עם משפחת נתניהו והשיב, "אני מדבר עם נתניהו פחות משאני מדבר עם רוב הפוליטיקאים, פחות מאשר דיברו קודמי עם ראשי ממשלה אחרים. אז אני לא מתרגש מזה".