ההיתקלות ומעצר המחבלים דובר צה"ל

צה"ל מפרסם היום (שישי) תיעוד דרמטי ממצלמות גוף של לוחמי חטיבה 55 שפעלו הלילה בכפר בית ג'ן בדרום סוריה במסגרת מבצע "חץ הבשן".

במהלך הקרב, שהתנהל מטווח קצר מול מחבלים, נפצעו שישה לוחמים - שלושה מהם באורח קשה.

הכוחות, בפיקוד אוגדה 210, פעלו למעצר שלושה מחבלים המשתייכים לארגון "הג'מאעה האיסלאמית". מיד לאחר המעצר נפתחה אש לעבר הכוחות והחלה היתקלות פנים אל פנים. הלוחמים השיבו אש, חיסלו מספר מחבלים והשלימו את המעצר.

השלושה נעצרו במיטתם, ועם היציאה מהבתים בוצע ירי לעבר האמר צה"לי. ההאמר הצבאי נתקע, ובעקבות כך הופצץ על-ידי צה"ל בהמשך מהאוויר.

ששת הפצועים פונו במסוקים לבתי החולים רמב"ם ושיבא. משפחותיהם עודכנו. מצבם של שלושת הלוחמים הקשים מוגדר יציב.

מצה"ל נמסר כי כלל היעדים נעצרו. על פי דיווחים מקומיים בסוריה, לפחות עשרה מחבלים חוסלו בקרב, ואחרים עדיין לכודים תחת הריסות מבנה שהותקף במהלך הלחימה.