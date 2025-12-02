נתניהו ביקר את לוחמי חטיבה 55 שנפצעו בסוריה רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) את לוחמי המילואים מחטיבה 55, שנפצעו באירוע ההיתקלות האחרון בסוריה. הביקור נערך במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שם מאושפזים הלוחמים.

במהלך הביקור שיבח נתניהו את הלוחמים על אומץ לבם בקרב, איחל להם רפואה שלמה, והתייחס לחשיבות הפעולה בצפון מול האיומים מכיוון סוריה.

לדבריו, "אחרי ה-7 באוקטובר, אנחנו נחושים להגן על היישובים שלנו בגבולותינו, כולל בגבול הצפון, ולמנוע התבססות של טרוריסטים ופעולות עוינות נגדנו, להגן על בעלי בריתנו הדרוזים ולהבטיח שמדינת ישראל תהיה בטוחה מהתקפה קרקעית ואחרת מהאזורים צמודי הגבול".

נתניהו הדגיש כי ישראל דורשת מסוריה הקמה של אזור חיץ מפורז: "מה שאנחנו מצפים מסוריה לעשות זה כמובן להקים אזור חיץ מפורז מדמשק עד אזור החיץ, כמובן מבואות החרמון ושיא החרמון. אנחנו מחזיקים בשטחים הללו כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל, וזה מה שמחייב אותנו".

לסיום רמז נתניהו כי ייתכן גם הסכם עתידי, אך רק בכפוף לעקרונות ביטחוניים ברורים: "ברוח טובה והבנה של העקרונות הללו אפשר גם להגיע להסכם עם הסורים, אבל אנחנו נעמוד על עקרונותינו בכל מקרה".