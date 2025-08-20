שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אתמול את תוכנית התקיפה של צה"ל בעיר עזה, שהוצגה בפניו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר של צה"ל.

מטרת התכנית היא להביא לתנאים לסיום המלחמה, תוך שחרור כל החטופים, פירוק החמאס מנשקו והגליית בכיריו, פירוז עזה, אבטחת מרחב האבטחה להגנה על היישובים ושימור חופש הפעולה הביטחוני לצה"ל בעזה. שא הביטחון הוסיף שעם השלמת המבצע עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר, כלשונו.

התוכנית תיקרא "מרכבות גדעון ב'", בהמשך למבצע "מרכבות גדעון" שהביא להכרעת החמאס ולהשתלטות של צה"ל על 75% משטחי עזה, תוך סיכול מחבלי החמאס והרס תשתיות הטרור בתת ובעל קרקע במרחבים שטוהרו.

במסגרת התוכנית ישלחו צווי המילואים הנדרשים לביצוע המתקפה. בנוסף לכך, אושרה ההיערכות ההומניטרית הנדרשת לקליטת התושבים שעתידים להתפנות מהעיר עזה דרומה עם תחילת המתקפה על העיר - כדי לבודד את מחבלי החמאס עד לחיסולם.

נוסח המתווה לעסקה לשחרור חטופים שאותו אישר חמאס דומה למתווה של השליח האמריקני סטיב וויטקוף עם שינויים מינוריים.

המתווה הנוכחי כולל סעיף משמעותי הנוגע למעבר רפיח ולפיו המעבר ייפתח לראשונה באופן דו כיווני ויאפשר בנוסף ליציאה מהרצועה גם כניסה של פלסטינים.

לפי המתווה ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש. פ

מוקדם יותר היום מסרה לשכת ראש הממשלה בשם "גורם מדיני בכיר" כי "ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה. אנחנו בשלב ההכרעה הסופי של החמאס ולא נשאיר אף חטוף מאחור".