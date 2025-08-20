תקיפות מחבלים מארגוני הטרור דובר צה"ל

צה"ל מעדכן כי בימים האחרונים חזרו כוחות חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, לפעילות רחבה במרחב ג'באליה ובפאתי העיר עזה.

הכוחות מבצעים פעולות להשמדת תשתיות טרור על-קרקעיות ותת-קרקעיות, פוגעים במחבלים ומבססים את האחיזה המבצעית בשטח.

לפי צה"ל, המהלך נועד לאפשר הרחבת התקפה למרחבים נוספים ולמנוע מארגוני הטרור לשוב לעמדותיהם.

במסגרת הפעילות הועברה לאוכלוסייה האזרחית באזור הלחימה אזהרה והיא התבקשה להתפנות דרומה, לשם הגנה על חייהם וצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים.

לוחם בעזה צילום: דובר צה"ל

אמש אישר שר הביטחון ישראל כ"ץ את תכנית הפעולה החדשה של צה"ל בעזה, שהוצגה לו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר. התכנית, שכונתה "מרכבות גדעון 2", נועדה להוביל לתפיסת שליטה בעיר עזה ולחיסול תשתיות חמאס.

במסגרת המבצע צפויות לפעול חמש אוגדות ברחבי הרצועה, בהן שלוש האוגדות הסדירות המרכזיות, לצד כוחות מילואים. בשיא הפעולה ישתתפו בעיר עצמה 12 חטיבות - תשע סדירות ושלוש נוספות ממערך המילואים. בשלב ההכנה החלו כבר מבצעים ממוקדים בשכונות זיתון וג’באליה.

בימים הקרובים יחלו בצה"ל להוביל את האוכלוסייה האזרחית בעיר עזה דרומה, תוך פתיחת מסדרונות הומניטריים, הקמת מרכזי סיוע, בתי חולים שדה והיערכות בבתי חולים קיימים. בצה"ל הבהירו כי לא יבוצע בידוק פרטני לכל מתפנה בשל היקף האוכלוסייה.

בצה"ל מעריכים כי בתוך העיר עזה פועלת חטיבת חמאס מאורגנת, אך בעלי יכולות מצומצמות יחסית. עם זאת, במרחב קיימת רשת מנהרות רחבה שטרם נחשפה לתמרון קרקעי.