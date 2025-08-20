שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אתמול את תכנית הפעולה החדשה של צה"ל בעזה, שהוצגה לו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר. התכנית, שכונתה "מרכבות גדעון 2", נועדה להוביל לתפיסת שליטה בעיר עזה ולחיסול תשתיות חמאס.

במסגרת המבצע צפויות לפעול חמש אוגדות ברחבי הרצועה, בהן שלוש האוגדות הסדירות המרכזיות, לצד כוחות מילואים. בשיא הפעולה ישתתפו בעיר עצמה 12 חטיבות - תשע סדירות ושלוש נוספות ממערך המילואים. בשלב ההכנה החלו כבר מבצעים ממוקדים בשכונות זיתון וג’באליה.

בימים הקרובים יחלו בצה"ל להוביל את האוכלוסייה האזרחית בעיר עזה דרומה, תוך פתיחת מסדרונות הומניטריים, הקמת מרכזי סיוע, בתי חולים שדה והיערכות בבתי חולים קיימים. בצה"ל הבהירו כי לא יבוצע בידוק פרטני לכל מתפנה בשל היקף האוכלוסייה.

בהיבט כוח האדם, התכנית כוללת גיוס של 60 אלף אנשי מילואים נוספים, מעבר ל-70 אלף שכבר נקראו לשירות. המשמעות היא שכ-130 אלף חיילי מילואים ישרתו במקביל בשיא התמרון.

עיקר כוח האדם הנוסף יידרש להתייצב ב-2 בספטמבר, לאחר החופש הגדול, לצורך התארגנות נאותה. השירות במילואים יימשך מספר חודשים, עד סתיו 2025, ובהמשך יבוצעו גלי גיוס נוספים לתוך 2026.

בנוסף לגיוס החדש, יוארכו תקופות השירות של מילואימניקים שכבר משרתים. במקום שירות של כ-70-80 יום, יידרשו חלקם להמשיך עוד 30-40 יום, כך שביחידות מסוימות תגיע חובת השירות עד 140 ימי מילואים בשנה הנוכחית.

בצה"ל מעריכים כי בתוך העיר עזה פועלת חטיבת חמאס מאורגנת, אך בעלי יכולות מצומצמות יחסית. עם זאת, במרחב קיימת רשת מנהרות רחבה שטרם נחשפה לתמרון קרקעי.