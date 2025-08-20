מפקד חיל הים לשעבר האלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום התייחס (רביעי) בראיון לערד ניר למבצע המתוכנן ברצועת עזה והבהיר כי למדינת ישראל אסור לעשות עסקה חלקית.

לדבריו חמאס הוטרד מאוד מהחלטת ישראל לפתוח במבצע בעזה למרות סיכון החטופים.

"כל עסקה חלקית תאפשר לחמאס 60 ימים של התארגנות חדשה והאירוע שראינו היום בחאן יונס יהיה בהמשך גם במקומות נוספים".

לדבריו לישראל יש על השולחן שתי אפשרויות האחת עסקה כוללת או מבצע מורכב בעזה.

לוחמי חטיבת כפיר וסיירת חרוב סיכלו הבוקר (רביעי) מתקפה מאורגנת, חריגה וחסרת תקדים על מוצב ישראלי חודר באזור ח'אן יונס. הבוקר יצאה חולייה של לפחות 20 מחבלים מפיר תת-קרקעי סמוך למוצב צה"ל בדרום הרצועה, והחלו בירי נ"ט ומקלעים לעבר הכוחות. לוחם בחטיבה נפצע קשה באירוע, שני לוחמים נוספים פצועים קל.

לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים דובר צה"ל

הלוחמים שהיו במקום השיבו באש וחיסלו לפחות עשרה מחבלים תוך כדי ההתקלות, שמונה מחבלים אחרים נמלטו חזרה לפיר.

בצה"ל הקפיצו כלי טייס וטנקים שהשיבו באש לעברם. שני כטב"מים ליוו את האירוע וביצעו 4 תקיפות במרחב. מטוסי קרב ביצעו שש תקיפות נוספות והתבצעה עוד תקיפה של מסוק קרב.

נראה שחוליית המחבלים נערכה מראש והתכוננה היטב למבצע. בצבא מעריכים שהמחבלים תכננו לחדור למוצב ואף לחטוף חיילים.