משרד החוץ המצרי מזהיר מפני השלכות יישום התוכנית הישראלית להשתלט צבאית על העיר עזה.

האזהרה נאמרה על רקע ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היום באוגדת עזה, כדי לאשר את התוכניות להכרעת חמאס ובמקביל לנהל משא ומתן לשחרור כל החטופים בתנאים המקובלים על ישראל.

בהודעה שפרסם משרד החוץ המצרי צוין כי "קהיר רואה בדאגה רבה את התקדמות ממשלת ישראל לקראת יישום תוכנית המתקפה לכיבוש נוסף ברצועת עזה כדי לבסס כיבוש בלתי חוקי בניגוד חמור לחוק הבינלאומי וההומניטרי".

לדברי משרד החוץ המצרי, המדיניות הישראלית מבטאת התעלמות מוחלטת ממאמצי המתווכים והעסקה המוצעת להפסקת אש ולשחרור חטופים ישראלים, וכן מדרישות הקהילה הבינלאומית להביא לסיום המלחמה.

מצרים קראה למועצת הביטחון של האו"ם לשים קץ למלחמה שמנהלת ישראל ברצועת עזה ולשאת באחריות לשמירה על השלום והביטחון.

בחודשים האחרונים הביעה מצרים התנגדות נחרצת להקמת עיר הומניטרית ברפיח שתקלוט עקורים מעזה, וכן להמשך השליטה הצבאית של ישראל בציר פילדלפי.