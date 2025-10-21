ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, הגיע היום (שלישי) לישראל על מנת לקיים מספר פגישות בנוגע לייצוב הפסקת האש בעזה.

רשאד הגיע במטוס מנהלים המצוי בשימוש המודיעין המצרי והוא נחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון.

הגעת המטוס דווחה הבוקר בתקשורת וצויין כי היא עושייה להיות קשורה לביקורו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, שנחת גם הוא בנמל התעופה בן גוריון.

ואנס התקבל בנמל התעופה על ידי סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין. זהו ביקורו הראשון של ואנס בתפקידו החדש בישראל, והוא צפוי לכלול סדרת פגישות מדיניות וביטחוניות בדרג הבכיר ביותר.

במהלך ביקורו ייפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, משפחות חטופים ושורדי שבי ששוחררו בעסקה האחרונה.

המשטרה הודיעה כי היא ערוכה בכוחות מתוגברים לביקור, וציינה כי מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים יפעלו לאבטחת המשלחת האמריקנית, לשמירה על הסדר הציבורי ולהכוונת התנועה.

במהלך ימי הביקור צפויים שיבושים נרחבים בתנועה, בעיקר באזור ירושלים ובצירי הגישה לעיר הבירה.

מיד לאחר נחיתתו צפוי ואנס לבקר במפקדה האמריקנית בקריית גת, שם מוצבים כ-200 חיילים האמונים על יישום ההסכם הביטחוני בין המדינות.