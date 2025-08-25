שגריר ארצות הברית בצרפת, צ'ארלס קושנר, יזומן לשיחה במשרד החוץ הצרפתי, בעקבות מכתב פתוח ששיגר לנשיא צרפת עמנואל מקרון, בו הביע ביקורת חריפה על מדיניות צרפת במאבק נגד אנטישמיות. כך דווח הלילה (שני) במספר כלי תקשורת בצרפת.

המכתב כלל שורת טענות נגד התנהלות הממשל הצרפתי בנושא האנטישמיות. קושנר, אביו של ג'ארד קושנר - חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - כתב בין היתר: "לנשיא טראמפ ולי ילדים יהודים, ואנו חולקים נכדים יהודים. אני יודע איך הוא מרגיש לגבי אנטישמיות".

בדבריו תקף קושנר את הנשיא מקרון על כך שאנשיו "לא עושים מספיק כדי להיאבק באנטישמיות", והציע לסייע לו בנושא.

הוא אף גינה את הצהרותיו האחרונות של מקרון נגד מדינת ישראל ובעד הקמת מדינה פלסטינית.

משרד החוץ הצרפתי הגיב להאשמות, מסר כי "פריז דוחה את ההאשמות של השגריר", והוסיף: "דבריו אינם מקובלים".

בשבוע שעבר דווח כי גם ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר מכתב חריף לנשיא מקרון שבו כתב: "הקריאה שלך להקמת מדינה פלסטינית מתדלקת את האנטישמיות. אני קורא לך להחליף את החולשה בפעולה, את הפייסנות ברצון, ולעשות זאת לפני תאריך מסוים - השנה היהודית החדשה, ב-23 בספטמבר".

