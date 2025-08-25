לאה הופמן אימו של רס”ן יצהר הופמן ז”ל שנפל ברצועת עזה שוחחה עם ערוץ 7 במסגרת האירועים במלאת 90 שנים לפטירת הראי"ה קוק.

"המילה הנני היא בעצם המהות של יצהר ז"ל", סיפרה לאה. "הוא היה 'הנני' בתור ילד ובתור נער וגם במלחמה האחרונה באופן הכי חזק. ברגע שהוא ראה שנפתחה מלחמה, הוא לא שאל הרבה שאלות והתייצב בבארי. נאמר לנו שהוא בעצם האדם שהציל, יחד עם חייליו, את בארי".

לדבריה, "ה'הנני' הבולט השני היה כשהוא סיים פעילות של שלושה ימים באיזה באיזה בית ספר וכבר היה בדרך החוצה, הוא שמע שיש בלאגן בבניין לא רחוק ממנו, עם סיבוך מאוד רציני. הוא וחייליו היו מאוד עייפים אבל הוא לא ויתר ואמר 'הנני'.

אחד המפקדים לא רצה את עזרתו וצלצל למפקד יחידת שלדג ושאל אותו 'מי זה יצהר הופמן? אפשר לסמוך עליו שיבוא לעזור'? המפקד ענה 'אם היית מבקש ממני עזרה - הוא הראשון שהייתי שולח אליך'. זה היה מבנה שמחבלים עמדו למעלה וכל מי שניסה לעלות במדרגות ירו עליו. יצהר נפצע במהלך הפעילות והצוות הרפואי רצה שיתפנה אבל הוא סירב והמשיך עד שהמחבלים חוסלו".

"יצהר נטע בנו תמיד תקווה וראה את חצי הכוס המלאה. אני הבטחתי לו על קברו שאמשיך להיות זקופה וגאה בעמי, בארצי ומשפחתי. חודש אחרי שהוא נהרג אנחנו הלכנו לקטוף אבוקדו מבארי - כדי ליישם את החזון שלו", היא מסכמת.