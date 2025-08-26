"לב העם ‏רוטט, כואב ודואב": הקריאה המשותפת לנשיא ולשורד השבי צילום: אבי קנר, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום את שורד השבי אלי-ה כהן והשניים היפנו קריאה משותפת לשחרור החטופים המוחזקים בידי חמאס בעזה.

"אני עומד פה ליד אליה כהן, 505 ימים הוא היה שם במנהרות, עבר את ‏הגיהנום הנורא מכל וברוך ה' שהוא איתנו, ליד אמא שלו ועם זיו אהובתו. *אנחנו רוצים לראות את כולם בבית ואני חייב לומר שהלב של כל עם ישראל ‏רוטט, כואב ודואב. אני מאוד מקווה, זועק וקורא יחד עם כל עם ישראל, לעשות את כל הצעדים הנדרשים האפשריים בנסיבות כדי להחזיר אותם הביתה הכי מהר שאפשר", אמר הנשיא.

אלי-ה כהן הוסיף "הלב שלנו איתכם, עם כל משפחות החטופים, אלה שחיים ואלה שלקבורה - בעזרת ה' שיחזרו הביתה בקרוב".

סיגי כהן, אימו של אלי-ה אמרה "אני מייחלת שכמו שאני קיבלתי את אליה הביתה, אני מקווה מאוד שבקרוב מאוד יעשו את מה שצריך לעשות על מנת להחזיר את כולם הביתה - כי מגיע לכולם, לכל אמא ולכל אישה מגיע לקבל את הבן שלה, את האהוב שלה הביתה, בין אם בחיים ובין אם חלל. לכולם מגיע לחזור הביתה כמה שיותר מהר. כל יום שעובר לא חוזר וזה קשה מאוד".

רעיית הנשיא מיכל הרצוג סיכמה "אנחנו באמת זועקים, סיגי ואני דיברנו על הצורך לעמוד עם המשפחות, לקרוא קריאה חזקה יחד איתן כדי שכולן יוכלו להיות מאוחדות ולראות את השמחה של סיגי עם שובו של אליה, ואנחנו מייחלים שכך יקרה לכל המשפחות".