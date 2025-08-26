יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף התייחס הערב (שלישי) למעצרי בני הישיבות ולפרישת המפלגה מהממשלה, תוך חשיפת פרטים חדשים על השעות שקדמו לפרישתו מהממשלה בליל המתקפה האיראנית.

בנוגע למעצרי בני הישיבות, אמר גולדקנופף: "קשה לראות את זה והיה קשה לחזות את זה, שככה יהיה בארץ היהודים. לעומת זאת - אנחנו רואים מצוקת מקומות בהיכלי הישיבות אבל אף אחד לא אומר 'צר לי המקום'. התחילו את שנת הלימודים כאילו אין דבר, כאילו אין גזירה, כי כולנו בוטחים שלא יטוש ה' עמו".

גולדקנופף חשף פרטים על הנסיבות שהובילו לפרישתו המפלגה מהממשלה בליל המתקפה האיראנית: "ידענו אז על המתקפה הצפויה באיראן, אבל העוזר שלי מוטי בבצ'יק שהה אז עם האדמו"ר מגור שהיה אז בגלות בארה"ב כדי לאסוף כסף למען הישיבות".

על פי דבריו, "התקשרו לבבצ'יק ואמרו לו להיכנס לאדמו"ר ולספר על התקיפה הקרובה ולמנוע את הפרישה. הרבי אמר: 'זה זאב זאב, אני כבר לא מאמין להם. כל פעם משהו ביטחוני אחר. יש לך את ההוראה המפורשת שלי לפרוש מיד', וזה מה שעשיתי".

גולדקנופף תיאר את המאמצים הנרחבים שנעשו מאחורי הקלעים למען בני הישיבות: "כשאני מצלצל אל בבצ'יק ב-6 בבוקר לשאול מה היה אצל גלנט ואצל נתניהו, מסתבר שהוא נרדם שם על הרצפה מרוב המתנה מחוץ ללשכות על מנת שיסדרו את מעמד בני הישיבות".

יו"ר יהדות התורה הביע ביקורת על גורמים פוליטיים אחרים: "אנחנו רואים לעומת זאת את שיקלי ואחרים צועקים נגד זה", תוך התייחסות למתנגדי הפטורים לבני הישיבות.