ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הצהיר כי הוא מתכוון להתמודד על תפקיד ראש הממשלה בעתיד.

בריאיון לפודקאסט "בסלון של יסמין" אמר כהן לאשת העסקים יסמין לוקאץ': "בעבר תמיד אמרו לי בבית 'אל תתקרב לפוליטיקה' בגלל המחירים הכבדים שכרוכים בך. היום, במידה רבה, אין ברירה. הציבור בחלקו דוחף מאוד - ואם רוצים שינוי של ממש - אני צריך להיות ראש הממשלה".

לשאלה מדוע עד כה לא נכנס באופן פעיל לפוליטיקה השיב "אני לא נכנס לפוליטיקה כרגע מכיוון ולא קורה שום דבר בפוליטיקה.

אני גם לא רואה את הדבר הזה כפוליטיקה. אני רואה אותו אחרת ואני חושב שהדבר הזה צריך להיות מוגדר אחרת. לדעתי זה תפקיד מנהיגותי ולאו דווקא תפקיד פוליטי - במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. זה המוצר המנהיגותי שאנסה למכור כאשר תהיה מערכת בחירות פעילה, נדבר על מנהיגות לאומית שהיא בעיקרה אחדות וביטחון", דברי כהן.