יעקב בוחבוט, אחיו של החטוף אלקנה, התראיין הבוקר (רביעי) לכאן רשת ב' ומתח ביקורת חריפה על הממשלה בעניין העסקה להשבת החטופים.

"השגת עסקה להשבת החטופים אינה תלויה בבן גביר או סמוטריץ', רק בנתניהו - כשהוא רוצה הוא גם יכול", הדגיש בוחבוט.

הוא מחה על כך שהמתווה שחמאס הסכים לו כבר מונח על שולחן המשא ומתן, ואושר על ידי ראש הממשלה רק לפני חודש, אך לדבריו לא קודם בפועל. "האנשים שלנו נמצאים בשואה כבר שנתיים, וכאן לאנשים יש את כל הזמן שבעולם".

כשנשאל אם לחץ צבאי יוביל לעסקה בתנאים שישראל מציבה, השיב: "למה להתעסק ב'אולי' כשיש לי הצעה ביד? חמאס חוסל צבאית, חיסול מדיני יגיע רק בהסכם".

אמש התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו הבישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני לדברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצב החטופים המוחזקים בידי חמאס.

נתניהו אמר לשרים: "זה לא מה שאנחנו מכירים, אני לא יודע למה הוא אומר את זה".

טראמפ אמר לכתבי הבית הלבן כי "נשארו קצת פחות מ-20 חטופים" והוסיף: "אחד או שניים מהם כנראה מתים". אמירה זו באה בהמשך להתבטאות דומה בערב שבת האחרון, אז ציין: "יש עכשיו 20 חיים, אבל בטח פחות מכך כי כמה מהם אולי כבר לא איתנו".

גורם הבקיא בפרטים אמר לכאן חדשות כי מדובר ב"התבטאויות אומללות וחסרות שחר". לדבריו, "הן לא פחות מהתרת דמם של החטופים".

מוקדם יותר התייחס לנושא גם השר אבי דיכטר בראיון לחדשות 12. "אני מתקשה לראות מצב שבו מישהו יודע משהו על החטופים טוב יותר ומדויק יותר מהגורמים הישראלים", אמר.