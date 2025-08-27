השבוע נפתח סמסטר אלול במרכז האקדמי לב, המסמן את תחילתה של שנת הלימודים תשפ"ו. הפתיחה התקיימה ביום ראשון בקמפוס לב וביום שלישי בקמפוס טל.

המרכז האקדמי לב הוא המוסד האקדמי היחיד בישראל שפותח את שנת הלימודים בחודש אלול, מתוקף היותו מוסד דתי המשלב תורה ומדע, בניגוד למוסדות האקדמיים האחרים שפותחים את שנת הלימודים בחודש אוקטובר.

אירוע הפתיחה בקמפוס לב כלל הפנינג מיוחד של אגודת הסטודנטים, עם כיבוד עשיר וחלוקת מתנות לסטודנטים. במסגרת הפתיחה נחנך גם בניין מעונות רוטשטיין, לאחר שיפוץ מקיף שבוצע על ידי אגף התשתיות של המוסד, בהשקעה של 4.5 מיליון שקלים. המעונות כוללים מטבחונים חדישים, מערכות מיזוג מתקדמות וריהוט אישי איכותי, והם מבקשים לשדרג את תנאי המגורים והחיים הסטודנטיאליים.

המרכז האקדמי לב נמצא בעיצומו של תהליך קליטה של קבוצות ייחודיות - ביניהן מילואימניקים שחוזרים בהדרגה מהשירות בעקבות המלחמה, ועולים חדשים שבחרו לעלות לישראל וללמוד דווקא כאן. עבור חיילי המילואים הוקמה מעטפת אישית ואקדמית שכוללת מלגות, שיעורי עזר, קורסים אסינכרוניים וליווי פרטני. כל סטודנט מקבל מענה מותאם אישית לפי מועד השחרור וצרכיו, תוך שמירה על רמה אקדמית שתאפשר לו להשתלב בשוק העבודה.

רועי אוהב ציון, מנכ"ל המרכז האקדמי לב, שמשרת בעצמו כקצין מילואים, פנה במיוחד לסטודנטים שחזרו מהחזית: "אני יודע שכולכם עברתם טלטלה בתקופת השירות, והייתה לזה השפעה ברמה האישית וגם ברמה הלימודית. אני רוצה שתדעו שאנחנו כאן בשבילכם - לעזרה וסיוע בכל נושא שהוא".

לדבריו, המרכז משיק השנה מסלול חדש בהנדסת אלקטרואופטיקה בקמפוס טל, בעקבות הביקוש הגובר בתעשיות הביטחוניות: "כפי שיש לנו בוגרים רבים שעומדים מאחורי הפיתוחים הביטחוניים שהציגו יכולות מרשימות במהלך המלחמה, אנחנו בשאיפה לראות גם בוגרות במקומות מפתח אלה. זהו צעד חשוב לקידום נשים בתחומים הטכנולוגיים הקריטיים לביטחון המדינה".

אתי שטרן, ראש קמפוס טל לנשים, התייחסה למענה הרב-שכבתי הניתן לסטודנטיות: "המוסד שלנו מבין את הצרכים המיוחדים של נשים צעירות החיות במציאות מורכבת. כמו שאנחנו נותנים מענה לסטודנטים במילואים, כך אנו מעניקות מענה אישי לסטודנטיות שבעליהן משרתים במילואים ונמצאים בחזית. במקביל, אנו מפעילות תוכנית מנטורית ייחודית שבה סטודנטית בוגרת מלווה את הבנות החדשות לאורך כל השנה - מהתמצאות באקדמיה ועד סיוע לימודי מלא. כך נוצרת רשת תמיכה חזקה שמאפשרת לכל אחת להצליח בלימודים".

מנדל ווגנר, יו"ר אגודת הסטודנטים בקמפוס לב, הדגיש את חשיבות תחושת הקהילה: "תקופת הלימודים היא הזדמנות לבנות חברה, ליצור קהילה ולחוות תרבות עשירה. האווירה הזו היא המפתח להצלחת הסטודנט גם בלימודים עצמם".

בקרב הסטודנטים החדשים ניכרת גם נוכחות של עולים חדשים, רבים מהם מארצות הברית וקנדה, שהחליטו לעלות לישראל בעקבות התגברות גילויי האנטישמיות בקמפוסים. עבורם, הבחירה במרכז האקדמי לב היא לא רק החלטה לימודית - אלא ביטוי לציונות מעשית ולהבנה שעתידם כיהודים נמצא במדינת ישראל.