השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שוחחה עם ערוץ 7 אמש (שלישי) באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין.

סילמן שיתפה כי "הממשלה מבטיחה וגם מקיימת ושמה את יהודה ושומרון במרכז, גם הפוליטית וגם ההתיישבותית של מדינת ישראל. יהודה ושומרון היא לא חצר אחורית של מדינת ישראל. גם אצלנו במשרד היא לא חצר סביבתית אחורית. היא חומת מגן".

לדבריה, "כל מי שבחר לגור בהתיישבות מהווה היום חומת מגן ביטחונית לכל מדינת ישראל. אנחנו מכירים ומוקירים ומעריכים וגם פועלים - גם אצלנו במשרד להגנת הסביבה עם החלת ריבונות סביבתית ביהודה ושומרון".

השרה ציינה כי בשנים האחרונות מקדם משרדה החלת חוקים סביבתיים ביהודה ושומרון, בהם חוק שמירת הניקיון וחוק אוויר נקי. "אנחנו נוכל גם לפתוח מחוז של יהודה ושומרון ובעצם לקחת את יחידת איכות הסביבה שנמצאת היום תחת המנהל האזרחי ולהחפיף אותו אלינו לגמרי", אמרה.

עוד הוסיפה, "זה בסוף החלת ריבונות סביבתית, כי מה לעשות? בסביבה אין גבולות. כשיש משריפות פירטיות, גריטת רכבים פירטית, זיהום סביבתי בנחלים, בשפכים, במחצבות - זה משפיע על כל מדינת ישראל וההשפעה של זה היא חוצת גבולות".

השרה התייחסה גם להיבטים התקציביים והתרבותיים: "אשכול שתוקצב השנה בכמעט 40 מיליוני שקלים עובד על כל היישובים ביהודה ושומרון כדי לתת להם באמת איכות חיים. מעבר לזה שהאתרי המורשת שלנו, כמו החלטת ממשלה סבסטיה שהעברנו שם, כמו האוג’ה שאנחנו מטפלים היום, יש לנו עוד את אל חברון, הרמונות החשמונאים - מלא מלא אתרים שסופר חשובים לנו".

בהמשך התייחסה סילמן להפגנות ואמרה, "אי אפשר לעצור את המדינה, לא יכולה להיות אכיפה בררנית... אי אפשר לשרוף צמיגים ברחובות. אגב, אותם אנשים שמפגינים היום על חטופים, זה אותם אנשים שדיברו איתי על האקלים, והיום שורפים צמיגים ברחובות עם חברי הכנסת שלהם".

לדבריה, "כולנו רוצים בהחזרת החטופים, לא רק הם. זו משימה של כל מדינת ישראל. אין מי מאיתנו שלא רוצה שהחטופים יחזרו כבר אתמול וכבר לפני שנתיים. אבל יש לנו משימה נוספת - להכריע ולא להיכנע".