הפוסק החרדי הרב משה שטרנבוך פנה בבקשה מיוחדת לבחורי ישיבתו עם פתיחת זמן אלול, וקרא להם להימנע מדיבורים על חדשות ולהקדיש יותר זמן ללימוד התורה.

חרף גילו המופלג, הגיע הרב שטרנבוך לקריית הישיבה ברמת בית שמש ומסר כדרכו 'שיעור כללי' שבועי על הסוגיות הנלמדות בהיכל הישיבה.

בסיום השיעור אמר: "אבקש להשתדל בחודש אלול ללמוד עוד ולחטוף עוד זמן ללימוד התורה, ופחות לדבר על החדשות שבדרך כלל משתנים מיום ליום והן רק השערות".

ישיבתו של הרב משה שטרנבוך ברמת בית שמש מונה מאות בחורים ונחשבת לאחד מהיכלי התורה המרכזיים בעיר.