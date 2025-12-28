גאב"ד 'העדה החרדית', הרב משה שטרנבוך, שרף צו גיוס של בחור ישיבה ששוחרר מהכלא הצבאי - והורה לו שלא להתייצב בלשכת הגיוס.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון לאחר שיעורו השבועי של הרב בכולל 'תשובות והנהגות' בירושלים.

כהרגלו, שרף הרב את הפתילות שנשארו מחנוכה, אך הפעם הוסיף לשריפה גם את צו הגיוס - בצעד שמקורביו מתארים כ"הוראה למלחמה תוקפנית בצבא".

מי שהביא את הבחור לרב הוא העסקן החרדי שמעון שישא, שהסביר כי מדובר בבחור שישב בכלא הצבאי במשך 16 יום, ושוחרר באותו היום. לדבריו, הצבא דורש ממנו להתייצב שוב לגיוס מלא כבר ביום ראשון הקרוב.

הרב שטרנבוך פנה אל הבחור ביידיש ואמר, "פייף זיי אן!" (תצפצף עליהם!). לאחר מכן חזר והדגיש: "מדארף זיי אן פייפן" (צריכים לצפצף עליהם!).

לאחר מכן השליך הרב את צו הגיוס למדורה, לקול שירת חברי הכולל "וכל קרני רשעים אגדע".

גאב"ד 'העדה החרדית' הרב שטרנבוך, בן 99, נחשב לאחד הפוסקים בציבור החרדי אך עמדותיו בנושא הגיוס נחשבות ניציות ביותר.