יו"ר ועדת החוקה ויו"ר שדולת ארץ ישראל בכנסת, ח"כ שמחה רוטמן, התייחס בשיחה עם ערוץ 7 באירוע הצדעה להתיישבות בבנימין לפריחת ההתיישבות ולסוגיית הריבונות.

"אנחנו באים לפה לחגוג עם בנימין", פתח רוטמן את דבריו. "מדובר על ישובים חדשים ממש מהזמן האחרון והדבר הזה מרחיב את הלב. נסעתי לאחרונה מקצה אחד של בנימין לקצה השני, ואני חייב לומר, למרות שאני ראש שדולת ארץ ישראל, לא הכרתי חצי מהשמות. פשוט פריחה אדירה, עוד ועוד יישובים".

הוא הוסיף, "אני מקווה שלא נצטרך לחכות עד שנה הבאה. אין היום בממשלה או בכנסת כמעט אף אדם שמגדיר את עצמו ציוני למעט שלושה ארבעה ח"כים שמתנגדים להחלת הריבונות. הדבר הזה מחייב אותנו לעשות, לא רק לדבר, אלא לעשות. אפשר לעשות זאת דרך חקיקה אבל חושב שדרך המלך היא החלטת ממשלה".

בהתייחסות להחלטת אוסטרליה שלא להתיר לו להיכנס לשטחה בשלוש השנים הקרובות, אמר רוטמן, "התגובות שקיבלתי בזום מול מאות אנשים מאוסטרליה, אני חושב שאם הייתי מגיע לשם, פחות אנשים היו נחשפים למסר ולאמירות של החלת ריבונות, התנגדות למדינה פלסטינית והצורך לחסל את החמאס - למעשה כל התנגדות של אוסטרליה היא לא בגלל אמירות שלי, למעשה מדובר בהתנגדות למדינת ישראל".

לסיום אמר כי "הלחץ המדיני מתחיל להיות כבד מאוד על מדינת ישראל, והדרך היחידה להסיר אותו היא פשוט לעשות ריבונות, להכריע את החמאס. בשנייה שהדבר הזה יהיה מאחורינו, מה שנקרא לתלוש את הפלסטר. בשנייה שאתה עושה - נגמר הלחץ".